Аренда квартир в Украине: где цены взлетели на 75%, а где жилье подешевело

Цены на аренду квартир в Киеве снизились на 5%. Однако столица остается одним из самых дорогих рынков аренды жилья в стране. Фокус также проанализировал ситуацию с арендой квартир по всей Украине — в частности, за сколько можно снять однокомнатную квартиру.

За год аренда однокомнатных квартир в Харькове подорожала на 75 %, в Запорожье — на 60 %, тогда как в Киеве цены снизились на 5 %. Самыми дорогими городами для арендаторов остаются Ужгород, Львов и Ивано-Франковск. Об этом свидетельствуют данные аналитической платформы ЛУН по состоянию на 24 июня 2026 года.

Запад Украины по-прежнему остается самым дорогим

Самые высокие средние цены на аренду однокомнатных квартир зафиксированы в городах западной Украины:

Ужгород — +19 % за год, до 22,5 тыс. грн в месяц;

Львов — +20%, до 20,3 тыс. грн;

Ивано-Франковск — +24%, до 18 тыс. грн.

Именно эти города остаются самыми дорогими с точки зрения аренды однокомнатного жилья в Украине.

Відео дня

Где аренда подорожала больше всего

Наибольший рост цен за последний год зафиксирован в восточных и центральных регионах:

Харьков — +75 %, до 7 тыс. грн;

Запорожье — +60%, до 8 тыс. грн;

Кропивницкий — +43%, до 10 тыс. грн;

Тернополь — +30%, до 14,5 тыс. грн;

Хмельницкий — +27%, до 12,7 тыс. грн.

Даже после значительного подорожания аренда в этих городах по-прежнему обходится дешевле, чем в большинстве крупных городов западной Украины.

В Киеве цены пошли вниз

На фоне общего роста цен столица стала одним из немногих крупных городов, где арендная плата подешевела на 5 % за год — до 18 тыс. грн в месяц.

Несмотря на снижение цен, Киев остается одним из самых дорогих рынков аренды жилья в стране.

Сколько стоит аренда на юге

В южных регионах отмечен рост стоимости аренды однокомнатных квартир:

Николаев — +17 %, около 7 тыс. грн;

Одесса — +19%, около 13 тыс. грн;

Днепр — +9%, около 12 тыс. грн.

В то же время аренда жилья в этих городах по-прежнему остается более доступной, чем в большинстве областных центров западной Украины.

Ранее Фокус писал о том, как война изменила подход украинцев к выбору жилья и какие восемь тенденций определяют рынок недвижимости в 2026 году.