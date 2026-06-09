Верховная Рада поддержала уменьшение НДФЛ для арендодателей.

Верховная Рада 9 июня приняла законопроект №15111-д, который предусматривает снижение ставки налога на доходы физических лиц для украинцев, официально сдающих недвижимость в аренду.

Отныне для доходов от аренды жилой и нежилой недвижимости ставка НДФЛ составит 5% вместо нынешних 18%. В то же время арендодатели и в дальнейшем будут платить 5% военного сбора. Поэтому общая налоговая нагрузка уменьшится с 23% до 10%.

Что изменится для владельцев квартир

Согласно новым правилам, владельцы недвижимости должны самостоятельно подавать годовую налоговую декларацию и платить налог в бюджет.

Как пояснили в парламенте, главной целью изменений является вывод рынка аренды жилья из тени. Из-за высокой налоговой нагрузки значительная часть арендодателей сейчас работает без официальных договоров и не декларирует доходы.

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Верховная Рада 9 июня приняла законопроект №15111-д Фото: Википедия

По данным, озвученным во время обсуждения законопроекта, лишь около 900 украинцев официально задекларировали доходы от сдачи жилья в аренду. Еще примерно 56 тыс. физических лиц-предпринимателей (ФЛП) работают в сфере аренды на упрощенной системе налогообложения.

Ожидается, что снижение ставки налога сделает официальную аренду более выгодной для владельцев жилья и будет стимулировать заключение легальных договоров.

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Законопроект №15111-д в целом касается изменений в Налоговый кодекс относительно цифровых платформ и автоматического обмена налоговой информацией, однако в документ также включили изменения для рынка аренды недвижимости, заявили в ВР.

Напомним, 9 июня Верховная Рада также приняла так называемый "налог на OLX". Теперь должны ввести контроль для операций на онлайн-платформах, в частности сервисах объявлений, маркетплейсах и приложениях для продажи товаров и услуг.

Фокус уже публиковал разные точки зрения относительно "налога на OLX". В частности, власти объясняют принятие закона необходимостью адаптации украинских правил к стандартам ЕС и выполнения условий международных партнеров.