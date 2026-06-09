Верховна Рада підтримала зменшення ПДФО для орендодавців.

Верховна Рада 9 червня ухвалила законопроєкт №15111-д, який передбачає зниження ставки податку на доходи фізичних осіб для українців, що офіційно здають нерухомість в оренду.

Відтепер для доходів від оренди житлової та нежитлової нерухомості ставка ПДФО становитиме 5% замість нинішніх 18%. Водночас орендодавці й надалі сплачуватимуть 5% військового збору. Тож загальне податкове навантаження зменшиться з 23% до 10%.

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Згідно з новими правилами, власники нерухомості мають самостійно подавати річну податкову декларацію та сплачувати податок до бюджету.

Як пояснили у парламенті, головною метою змін є виведення ринку оренди житла з тіні. Через високе податкове навантаження значна частина орендодавців зараз працює без офіційних договорів і не декларує доходи.

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Верховна Рада 9 червня ухвалила законопроєкт №15111-д Фото: Вiкiпедiя

За даними, озвученими під час обговорення законопроєкту, лише приблизно 900 українців офіційно задекларували доходи від здачі житла в оренду. Ще приблизно 56 тис. фізичних осіб-підприємців (ФОП) працюють у сфері оренди на спрощеній системі оподаткування.

Очікується, що зниження ставки податку зробить офіційну оренду більш вигідною для власників житла та стимулюватиме укладання легальних договорів.

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Законопроєкт №15111-д загалом стосується змін до Податкового кодексу щодо цифрових платформ та автоматичного обміну податковою інформацією, однак до документа також включили зміни для ринку оренди нерухомості, заявиили у ВР.

Нагадаємо, 9 червня Верховна Рада також ухвалила так званий "податок на OLX". Тепер мають запровадити контроль для операцій на онлайн-платформах, зокрема сервісах оголошень, маркетплейсах та застосунках для продажу товарів і послуг.

Фокус вже публікував різні думки щодо "податку на OLX". Зокрема, влада пояснює ухвалення закону необхідністю адаптації українських правил до стандартів ЄС та виконання умов міжнародних партнерів.