Оренда квартир в Україні: де ціни злетіли на 75%, а де житло подешевшало
Ціни на квартири в оренду у Києві знизилися на 5%. Проте столиця залишається одним із найдорожчих ринків оренди житла в країні. Фокус також проаналізував ситуацію із орендою квартир по всій Україні — за скільки можна зняти однокімнатну оселю, зокрема.
За рік оренда однокімнатних квартир у Харкові подорожчала на 75%, у Запоріжжі — на 60%, тоді як у Києві ціни знизилися на 5%. Найдорожчими містами для орендарів залишаються Ужгород, Львів та Івано-Франківськ. Про це свідчать дані аналітичної платформи ЛУН станом на 24 червня 2026 року.
Захід України залишається найдорожчим
Найвищі середні ціни на оренду однокімнатних квартир зафіксовані в містах західної України:
- Ужгород — +19% за рік, до 22,5 тис. грн на місяць;
- Львів — +20%, до 20,3 тис. грн;
- Івано-Франківськ — +24%, до 18 тис. грн.
Саме ці міста залишаються найдорожчими для оренди однокімнатного житла в Україні.
Де оренда подорожчала найбільше
Найвищі темпи зростання цін за останній рік зафіксовані у східних та центральних регіонах:
- Харків — +75%, до 7 тис. грн;
- Запоріжжя — +60%, до 8 тис. грн;
- Кропивницький — +43%, до 10 тис. грн;
- Тернопіль — +30%, до 14,5 тис. грн;
- Хмельницький — +27%, до 12,7 тис. грн.
Навіть після суттєвого подорожчання оренда в цих містах усе ще коштує менше, ніж у більшості великих міст заходу України.
У Києві ціни пішли вниз
На тлі загального зростання цін столиця стала одним із небагатьох великих міст, де оренда подешевшала на 5% за рік, до 18 тис. грн на місяць.
Попри зниження вартості, Київ залишається одним із найдорожчих ринків оренди житла в країні.
Скільки коштує оренда на півдні
У південних регіонах зафіксовано зростання вартості оренди однокімнатних квартир:
- Миколаїв — +17%, близько 7 тис. грн;
- Одеса — +19%, близько 13 тис. грн;
- Дніпро — +9%, близько 12 тис. грн.
Водночас оренда житла в цих містах залишається доступнішою, ніж у більшості обласних центрів заходу України.
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