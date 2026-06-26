Даже за подарок придется заплатить: о чем умалчивают организаторы розыгрышей

Украинцы, выигравшие деньги, автомобиль, смартфон или другой ценный приз, в большинстве случаев должны уплатить налоги. Общая налоговая нагрузка на такие выигрыши составляет 23 %, хотя чаще всего эти платежи удерживает организатор розыгрыша.

Об этом говорится в материале издания SUD.UA.

Согласно Налоговому кодексу Украины, к налогооблагаемым доходам относятся выигрыши в государственных лотереях, денежные призы в конкурсах, подарки в рекламных акциях, имущество, туристические поездки и сертификаты. В большинстве случаев с таких доходов уплачивается 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора.

Если победитель получает денежный приз, налоговым агентом обычно выступает организатор акции или оператор лотереи. Именно он удерживает налоги и перечисляет их в бюджет, поэтому человек получает сумму уже за вычетом всех отчислений. Например, из выигрыша в 10 тыс. грн после уплаты налогов останется 7,7 тыс. грн.

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Иная ситуация складывается с неденежными призами, такими как автомобили, смартфоны, ноутбуки или туристические поездки. В этом случае налог рассчитывается с применением натурального коэффициента, из-за чего сумма налоговых обязательств может оказаться значительно выше. Если организатор не берет на себя уплату налогов, победитель может столкнуться с большими расходами.

В то же время Налоговый кодекс предусматривает льготу для недорогих неденежных подарков. Если их стоимость не превышает 25 % минимальной заработной платы по состоянию на 1 января отчетного года, они не облагаются налогом.

Те же правила действуют и в отношении конкурсов в социальных сетях. Если розыгрыш проводится официально, организатор также должен выполнять функции налогового агента и надлежащим образом оформить передачу приза.

В большинстве случаев подавать декларацию после получения выигрыша не требуется, если организатор уже уплатил все необходимые налоги. В то же время юристы рекомендуют хранить документы о получении приза, акты приема-передачи имущества, подтверждения уплаты налогов и правила проведения акции.

Отдельно SUD.UA привело пример судебной практики. Верховный Суд поддержал позицию Государственной налоговой службы Украины (ГНС) и Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) по делу об онлайн-розыгрышей, которые фактически имели признаки нелегальной лотереи, и оставил в силе штраф для компании в размере 104 млн грн. Суд подчеркнул, что правовую природу деятельности определяет не ее название, а механизм проведения и получения выигрыша.

Напомним, ранее Европейская комиссия заявила, что авиакомпании не имеют права повышать стоимость уже приобретенных билетов из-за подорожания топлива. Эту позицию озвучили после скандала с испанским лоукостером Volotea, который начал требовать от пассажиров доплату за топливо после покупки билетов. ЕС подчеркнул, что такие действия нарушают права потребителей и не соответствуют европейскому законодательству.