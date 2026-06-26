Навіть за подарунок доведеться платити: про що мовчать організатори розіграшів

Українці, які виграли гроші, автомобіль, смартфон або інший цінний приз, у більшості випадків мають сплатити податки. Загальне податкове навантаження на такі виграші становить 23%, хоча найчастіше ці платежі утримує організатор розіграшу.

Про це йдеться в матеріалі видання SUD.UA.

Згідно з Податковим кодексом України, до оподатковуваних доходів належать виграші в державних лотереях, грошові призи в конкурсах, подарунки в рекламних акціях, майно, туристичні поїздки та сертифікати. У більшості випадків із таких доходів сплачують 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору.

Якщо переможець отримує грошовий приз, податковим агентом зазвичай виступає організатор акції або оператор лотереї. Саме він утримує податки та перераховує їх до бюджету, тому людина отримує вже суму після всіх відрахувань. Наприклад, із виграшу 10 тис. грн після сплати податків залишиться 7,7 тис. грн.

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Інша ситуація виникає з негрошовими призами, такими як автомобілі, смартфони, ноутбуки чи туристичні подорожі. У цьому випадку податок розраховується із застосуванням натурального коефіцієнта, через що сума податкових зобов'язань може бути значно більшою. Якщо організатор не бере сплату податків на себе, переможець може зіткнутися з великими витратами.

Водночас Податковий кодекс передбачає пільгу для недорогих негрошових подарунків. Якщо їхня вартість не перевищує 25% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року, вони не оподатковуються.

Такі самі правила діють і для конкурсів у соціальних мережах. Якщо розіграш проводиться офіційно, організатор також повинен виконувати функції податкового агента та належним чином оформити передачу призу.

У більшості випадків подавати декларацію після отримання виграшу не потрібно, якщо організатор уже сплатив усі необхідні податки. Водночас юристи рекомендують зберігати документи про отримання призу, акти приймання-передачі майна, підтвердження сплати податків та правила проведення акції.

Окремо SUD.UA навело приклад судової практики. Верховний Суд підтримав позицію Державної податкової служби України (ДПС) та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) у справі щодо онлайн-розіграшів, які фактично мали ознаки нелегальної лотереї, та залишив у силі штраф для компанії в розмірі 104 млн грн. Суд наголосив, що правову природу діяльності визначає не її назва, а механізм проведення та отримання виграшу.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія заявила, що авіакомпанії не мають права підвищувати вартість уже придбаних квитків через подорожчання пального. Позицію озвучили після скандалу з іспанським лоукостером Volotea, який почав вимагати від пасажирів доплату за паливо після купівлі квитків. ЄС наголосив, що такі дії порушують права споживачів і не відповідають європейському законодавству.