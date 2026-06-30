Как сегодня выбрать кредит, когда банки предлагают десятки продуктов? Фокус сравнил предложения.

Выбрать кредитную карту становится довольно сложно, ведь раньше процентная ставка была одним из главных критериев, а сейчас более важным стал целый пакет условий. Здесь и длительный льготный период, кэшбэк, программы рассрочки, повышенный кредитный лимит или расширенные возможности мобильного приложения. Из-за этого сравнивать предложения только по одному показателю уже недостаточно. Как говорят банкиры, оптимальная кредитная карта в первую очередь должна соответствовать индивидуальным потребностям клиента.

Важную роль играют также продолжительность льготного периода, размер кредитного лимита, реальная годовая процентная ставка, комиссии за снятие наличных и переводы, возможности мобильного приложения, наличие кэшбэка или бонусных программ, а также репутация банка.

Відео дня

Такое изменение подходов происходит на фоне оживления кредитного рынка. По данным Национального банка Украины, кредиты нефинансовым корпорациям и домохозяйствам составили 1,209 трлн грн, а требования к другим секторам экономики — 1,235 трлн грн. В то же время чистые гривневые кредиты бизнесу и населению растут уже два года подряд. Несмотря на это, по многим кредитным продуктам ставки остаются на высоком уровне, поэтому украинцы все внимательнее оценивают не только стоимость займа, но и общие условия пользования кредитом.

В то же время эксперты предупреждают, что при выборе кредита яркая реклама или надпись "0%" могут сбить с толку, однако реальная стоимость пользования кредитом зависит от десятков параметров, в частности, от комиссий и условий погашения.

Программы кредитных карт Украины с выгодными условиями Фото: Freepik

Процентная ставка — уже не главное: что действительно важно при выборе кредита

Если ещё несколько лет назад большинство украинцев сравнивали банки прежде всего по размеру процентной ставки, то сегодня такой подход уже не всегда работает.

Все больше банков предлагают длительные льготные периоды, кэшбэк, программы рассрочки, дистанционное оформление и полностью цифровое обслуживание. Именно поэтому сравнивать нужно не один показатель, а весь пакет условий.

Как отметил в комментарии изданию "Фокус" директор департамента цифрового банкинга "Идея Банк" Виталий Могилев, при выборе кредитной карты недостаточно оценивать только процентную ставку.

Читайте также: "Ставка по кредитной карте "Идея Банка" зависит от профиля клиента". Интервью с директором департамента цифрового банкинга "Идея Банка" Виталием Могилёвым

"Важными факторами являются продолжительность льготного периода, размер кредитного лимита, реальная годовая процентная ставка, комиссии за снятие наличных и переводы, возможности мобильного приложения, наличие кэшбэка или бонусных программ, а также репутация банка. Оптимальная карта — это та, которая соответствует индивидуальным потребностям конкретного клиента", — пояснил он.

Фактически именно набор дополнительных возможностей сегодня определяет, насколько удобно будет пользоваться кредитом в повседневной жизни.

Надежность банка становится не менее важным условием при получении кредита

После масштабной очистки банковской системы украинцы всё более внимательно подходят к выбору финансового учреждения. И хотя сегодня этот сектор демонстрирует рекордные прибыли и высокую устойчивость даже в условиях войны, разница между отдельными банками остаётся существенной.

По данным НБУ, в начале 2026 года в Украине работали 60 платежеспособных банков. В конце 2025 года регулятор провел масштабное стресс-тестирование крупнейших банков, которое подтвердило наличие достаточного запаса капитала у большинства участников рынка.

Важно

Топ 25 надежных банков Украины — рейтинг 2026 года

Именно поэтому эксперты советуют оценивать не только условия кредита, но и сам банк.

В "Идея Банке" отмечают, что перед оформлением кредитной карты стоит обратить внимание на репутацию банка, его позиции на рынке, финансовые показатели, качество обслуживания и уровень цифровых услуг. Также важно оценить прозрачность тарифов и доступность информации об условиях кредитования.

"Надежные банки открыто публикуют все существенные характеристики продуктов и обеспечивают клиентам удобный доступ к информации о своих обязательствах", — пояснил Виталий Могилев.

Кому сегодня доступны кредитные карты

Банки постепенно расширяют круг потенциальных заемщиков. Если раньше кредитные карты были в основном продуктом для официально трудоустроенных клиентов с высокими доходами, то сегодня решение все чаще принимается индивидуально.

Как отметил Виталий Могилев, студенческий или пенсионный возраст не является препятствием для оформления кредитной карты: "Основными критериями остаются подтвержденная платежеспособность, кредитная история и результаты скоринговой оценки. Возраст сам по себе не всегда является ограничением".

Кредитная карта — удобный инструмент для путешествий и покупок за рубежом. Она обеспечивает дополнительный финансовый резерв, позволяет оплачивать товары и услуги в большинстве стран мира, а также может стать резервным источником средств в непредвиденных ситуациях. Перед использованием в других странах клиентам следует ознакомиться с тарифами — комиссией за конвертацию валют и за снятие наличных в банкоматах за рубежом

Кредитные карты также активно используют физические лица-предприниматели — прежде всего для покрытия временных кассовых разрывов или в качестве резервного источника финансирования текущих расходов.

Лучшие кредитные программы с выгодными условиями 2026 года

На украинском рынке работают десятки банков, однако лишь часть из них сочетает привлекательные условия кредитования с высокой надежностью, подтвержденной финансовыми показателями и результатами стресс-тестирования НБУ.

"Фокус" проанализировал открытые условия кредитных продуктов, функциональность цифровых сервисов, дополнительные возможности для клиентов, а также учел позиции банков в рейтингах надежности и системной значимости.

1. ПриватБанк

Одна из самых популярных кредитных программ в Украине. Карта предусматривает льготный период до 55 дней, кредитный лимит (определяется индивидуально). Можно оформить "Оплату частями" и "Мгновенную рассрочку", а также доступно полное управление кредитом через приложение Приват24.

Карта "Приват" позволяет досрочно погашать задолженность без штрафов, а также дает клиентам возможность пользоваться широкой сетью партнерских программ.

2. monobank (Универсал Банк)

Кредитная карта monobank сочетает в себе льготный период до 62 дней, гибкий кредитный лимит, программу кэшбэка и возможность перевести покупки в режим "Покупка в рассрочку". Все операции оформляются дистанционно через мобильное приложение без посещения отделения, а решение о кредитном лимите банк принимает в автоматическом режиме после скоринговой оценки клиента.

3. ОТП Банк

ОТП Банк предлагает кредитные карты с льготным периодом до 55 дней, кэшбэком до 3%, возможностью оформления рассрочки "Скибочка" и дистанционным управлением картой через приложение OTP Bank UA. Клиенты могут контролировать кредитный лимит, переводить покупки в рассрочку и погашать задолженность онлайн без комиссии.

4. Идея Банк

Идея Банк сделал ставку на цифровое кредитование и гибкие условия использования кредитной карты и запустил кредитную "О․Карту" с лимитом до 500 тыс. грн и грейс-периодом до 92 дней. Её можно оформить полностью онлайн через мобильное приложение O.Bank без посещения отделения.

Клиентам также доступны услуги "Оплата частями" и "Рассрочка", а на собственные средства на карточном счете банк начисляет 5 % годовых.

В "Идея Банке" отмечают, что при выборе кредитной карты не стоит ориентироваться исключительно на размер процентной ставки.

"При выборе кредитной карты следует учитывать не только процентную ставку. Важны продолжительность льготного периода, размер кредитного лимита, реальная годовая процентная ставка, комиссии за снятие наличных и переводы, возможности мобильного приложения, наличие кэшбэка или бонусных программ, а также репутация банка. Оптимальная карта — это та, которая соответствует индивидуальным потребностям конкретного клиента", — отметил в комментарии "Фокусу" директор департамента цифрового банкинга "Идея Банк" Виталий Могилев.

Кроме того, он рекомендует оценивать не только условия кредитования, но и надежность самого финансового учреждения.

"Перед оформлением кредитной карты стоит обратить внимание на репутацию банка, его позиции на рынке, финансовые показатели, качество обслуживания и уровень цифровых услуг. Также важно оценить прозрачность тарифов и доступность информации об условиях кредитования. Надежные банки открыто публикуют все существенные характеристики продуктов и обеспечивают клиентам удобный доступ к информации о своих обязательствах", — пояснил эксперт.

Для физических лиц-предпринимателей кредитная карта может стать полезным инструментом для покрытия краткосрочных кассовых разрывов, оперативной оплаты расходов и резервного финансирования бизнес-потребностей. В то же время важно разграничивать личные и предпринимательские финансы и ответственно использовать кредитный лимит. Обычно в договоре указывается, для каких именно нужд предназначена эта карта

5. Кредобанк

Банк активно развивает современные цифровые сервисы и подходы к финансированию. Наряду с классическими кредитными программами учреждение делает ставку на прозрачность условий, дистанционное оформление услуг и использование международных гарантийных механизмов. Именно комплексный подход к работе с клиентами позволил банку успешно пройти стресс-тестирование НБУ без повышенных требований к капиталу. Кредобанк в сегменте розничного кредитования предлагает "Правильную кредитную карту" с льготным периодом до 62 дней и кредитным лимитом до 200 тыс. грн. Оформление карты происходит без залога и поручителей, а клиентам доступна программа вознаграждений Mastercard.

Банк также развивает дистанционное обслуживание: клиенты могут пользоваться цифровыми сервисами и оформлять часть банковских услуг онлайн.

Одним из преимуществ Кредобанка является его финансовая устойчивость. Банк вошел в перечень учреждений, прошедших стресс-тестирование НБУ без установления повышенных требований к капиталу, что подтверждает его запас прочности в условиях нестабильного рынка.

Каким будет рынок кредитования в дальнейшем

В 2026 году и в последующие годы конкуренция в банковском секторе, вероятно, ещё больше сместится в сторону сервиса. Цифровые приложения, скорость принятия решений, гибкие программы рассрочки, кэшбэк и персонализированные предложения становятся теми инструментами, с помощью которых банки привлекают новых клиентов.

Для самого заемщика же главное правило остается неизменным: оценивать не только процентную ставку, но и полную стоимость пользования кредитом, внимательно читать условия договора и выбирать банки с прозрачной тарифной политикой и подтвержденной финансовой устойчивостью.

Напомним, что Фокус составил рейтинг надежности розничных банков Украины. А также провел опрос среди читателей, которые определили свой топ банков, которые лучше всего выдерживают кризисные условия, демонстрируют финансовую стабильность, развивают сервисы и поддерживают клиентов.