Як сьогодні обрати кредит, коли банки пропонують десятки продуктів? Фокус порівняв пропозиції.

Вибрати кредитну картку стає доволі складно, адже раніше процентна ставка була одним із головних критеріїв, а зараз важливішим став цілий пакет умов. Тут і тривалий пільговий період, кешбек, програми розстрочки, підвищений кредитний ліміт або розширені можливості мобільного застосунку. Через це порівнювати пропозиції лише за одним показником уже недостатньо. Як кажуть банкіри, оптимальна кредитна картка насамперед має відповідати індивідуальним потребам клієнта.

Важливими також є тривалість пільгового періоду, розмір кредитного ліміту, реальна річна процентна ставка, комісії за зняття готівки та перекази, можливості мобільного застосунку, наявність кешбеку або бонусних програм, а також репутація банку.

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Така зміна підходів відбувається на тлі пожвавлення кредитного ринку. За даними Національного банку України, кредити нефінансовим корпораціям і домогосподарствам становили 1,209 трлн грн, а вимоги до інших секторів економіки — 1,235 трлн грн. Водночас чисті гривневі кредити бізнесу та населенню зростають уже два роки поспіль. Попри це за багатьма кредитними продуктами ставки залишаються на високому рівні, тому українці дедалі уважніше оцінюють не лише вартість позики, а й загальні умови користування кредитом.

Водночас експерти попереджають, що під час обирання кредиту яскрава реклама чи напис "0%" здатні збити з пантелику, проте реальна вартість користування кредитом залежить від десятків параметрів, зокрема комісій і умов погашення.

Програми кредитних карток України з достойними умовами Фото: Freepik

Ставка — вже не головне: що справді важливо під час вибору кредиту

Якщо ще кілька років тому більшість українців порівнювали банки насамперед за розміром відсоткової ставки, то сьогодні такий підхід уже не завжди працює.

Все більше банків пропонують тривалі пільгові періоди, кешбек, програми розстрочки, дистанційне оформлення та повністю цифрове обслуговування. Саме тому порівнювати потрібно не один показник, а весь пакет умов.

Як у коментарі Фокусу зазначив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов, під час вибору кредитної картки оцінювати лише процентну ставку недостатньо.

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"Важливими є тривалість пільгового періоду, розмір кредитного ліміту, реальна річна процентна ставка, комісії за зняття готівки та перекази, можливості мобільного застосунку, наявність кешбеку або бонусних програм, а також репутація банку. Оптимальна картка — це та, яка відповідає індивідуальним потребам конкретного клієнта", — пояснив він.

Фактично саме набір додаткових можливостей сьогодні визначає, наскільки кредит буде комфортним у повсякденному користуванні.

Надійність банку стає не менш важливою за умови кредиту

Після масштабного очищення банківської системи українці дедалі уважніше ставляться до вибору фінансової установи. І хоча сьогодні сектор демонструє рекордні прибутки та високу стійкість навіть в умовах війни, різниця між окремими банками залишається суттєвою.

За даними НБУ, на початку 2026 року в Україні працювали 60 платоспроможних банків. Наприкінці 2025 року регулятор провів масштабне стрес-тестування найбільших установ, яке підтвердило достатній запас капіталу більшості учасників ринку.

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Саме тому експерти радять оцінювати не лише умови кредиту, а й сам банк.

В Ідея Банку зазначають, що перед оформленням кредитної картки варто звернути увагу на репутацію банку, його позиції на ринку, фінансові показники, якість сервісу та рівень цифрових послуг. Також важливо оцінити прозорість тарифів та доступність інформації про умови кредитування.

"Надійні банки відкрито публікують усі істотні характеристики продуктів і забезпечують клієнтам зручний доступ до інформації про власні зобов'язання", — пояснив Віталій Могильов.

Для кого сьогодні доступні кредитні картки

Банки поступово розширюють коло потенційних позичальників. Якщо раніше кредитні картки були переважно продуктом для офіційно працевлаштованих клієнтів із високими доходами, то сьогодні рішення дедалі частіше ухвалюється індивідуально.

Як зазначив Віталій Могильов, студентський або пенсійний вік не є перешкодою для оформлення кредитної картки: "Основними критеріями залишаються підтверджена платоспроможність, кредитна історія та результати скорингової оцінки. Вік сам по собі не завжди є обмеженням".

Кредитна картка — зручний інструмент для подорожей та покупок за кордоном. Вона забезпечує додатковий фінансовий резерв, дає змогу оплачувати товари та послуги у більшості країн світу, а також може стати резервним джерелом коштів у непередбачуваних ситуаціях. Перед використанням в інших країнах клієнтам варто ознайомитися з тарифами — комісією за конвертацію валют та за зняття у банкоматах за кордоном

Так само кредитні картки активно використовують фізичні особи-підприємці — передусім для покриття тимчасових касових розривів або резервного фінансування поточних витрат.

Топ кредитних програм з достойними умовами 2026 року

На українському ринку працюють десятки банків, однак лише частина з них поєднує привабливі умови кредитування із високою надійністю, підтвердженою фінансовими показниками та результатами стрес-тестування НБУ.

Фокус проаналізував відкриті умови кредитних продуктів, функціональність цифрових сервісів, додаткові можливості для клієнтів, а також врахував позиції банків у рейтингах надійності та системної важливості.

1. ПриватБанк

Одна з найпоширеніших кредитних програм в Україні. Картка передбачає пільговий період до 55 днів, кредитний ліміт (визначається індивідуально). Можна оформити "Оплату частинами" та "Миттєву розстрочку", а також доступне повне керування кредитом через застосунок Приват24.

Картка Привату дає змогу достроково погашати заборгованість без штрафів, а також дає можливість клієнтам користуватися широкою мережею партнерських програм.

2. monobank (Універсал Банк)

Кредитна картка monobank поєднує пільговий період до 62 днів, гнучкий кредитний ліміт, програму кешбеку та можливість перевести покупки у "Покупку частинами". Всі операції оформлюються дистанційно через мобільний застосунок без відвідування відділення, а рішення щодо кредитного ліміту банк ухвалює автоматизовано після скорингової оцінки клієнта.

3. ОТП Банк

ОТП Банк пропонує кредитні картки з пільговим періодом до 55 днів, кешбеком до 3%, можливістю оформлення розстрочки "Скибочка" та дистанційним керуванням карткою через застосунок OTP Bank UA. Клієнти можуть контролювати кредитний ліміт, переводити покупки у розстрочку та погашати заборгованість онлайн без комісії.

4. Ідея Банк

Ідея Банк зробив ставку на цифрове кредитування та гнучкі умови користування кредитною карткою і запустив кредитну О․Картку з лімітом до 500 тис. грн і грейс-періодом до 92 днів. Її можна оформити повністю онлайн через мобільний застосунок O.Bank без відвідування відділення.

Клієнтам також доступні сервіси "Оплата частинами" та "Розстрочка", а на власні кошти на картковому рахунку банк нараховує 5% річних.

В Ідея Банку наголошують, що під час вибору кредитної картки не варто орієнтуватися лише на розмір процентної ставки.

"Під час вибору кредитної картки варто оцінювати не лише процентну ставку. Важливими є тривалість пільгового періоду, розмір кредитного ліміту, реальна річна процентна ставка, комісії за зняття готівки та перекази, можливості мобільного застосунку, наявність кешбеку або бонусних програм, а також репутація банку. Оптимальна картка — це та, яка відповідає індивідуальним потребам конкретного клієнта", — зазначив у коментарі Фокусу директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.

Також він рекомендує оцінювати не лише умови кредитування, а й надійність самої фінансової установи.

"Перед оформленням кредитної картки варто звернути увагу на репутацію банку, його позиції на ринку, фінансові показники, якість сервісу та рівень цифрових послуг. Також важливо оцінити прозорість тарифів та доступність інформації про умови кредитування. Надійні банки відкрито публікують усі істотні характеристики продуктів і забезпечують клієнтам зручний доступ до інформації про власні зобов'язання", — пояснив експерт.

Для фізичних осіб-підприємців кредитна картка може бути корисним інструментом для покриття короткострокових касових розривів, оперативної оплати витрат та резервного фінансування бізнес-потреб. Водночас важливо розмежовувати особисті та підприємницькі фінанси та використовувати кредитний ліміт відповідально. Зазвичай в договорі зазначається, для яких саме потреб передбачена ця картка

5. Кредобанк

Банк активно розвиває сучасні цифрові сервіси та підходи до фінансування. Паралельно з класичними кредитними програмами установа робить ставку на прозорість умов, дистанційне оформлення послуг та використання міжнародних гарантійних механізмів. Саме комплексний підхід до роботи з клієнтами дав змогу банку успішно пройти стрес-тестування НБУ без підвищених вимог до капіталу. Кредобанк у сегменті роздрібного кредитування пропонує "Правильну кредитну картку" з пільговим періодом до 62 днів та кредитним лімітом до 200 тис. грн. Оформлення картки відбувається без застави та поручителів, а клієнтам доступна програма винагород Mastercard.

Банк також розвиває дистанційне обслуговування: клієнти можуть користуватися цифровими сервісами та оформлювати частину банківських послуг онлайн.

Окремою перевагою Кредобанку є його фінансова стійкість. Банк увійшов до переліку установ, які пройшли стрес-тестування НБУ без встановлення підвищених вимог до капіталу, що підтверджує запас міцності в умовах нестабільного ринку.

Яким буде ринок кредитування далі

2026 року й надалі конкуренція у банківському секторі, ймовірно, ще більше зміститься у площину сервісу. Цифрові застосунки, швидкість ухвалення рішень, гнучкі програми розстрочки, кешбек і персоналізовані пропозиції стають тими інструментами, за допомогою яких банки залучають нових клієнтів.

Для самого ж позичальника головне правило залишається незмінним: оцінювати не лише відсоткову ставку, а й повну вартість користування кредитом, уважно читати умови договору й обирати банки з прозорою тарифною політикою та підтвердженою фінансовою стійкістю.

Нагадаємо, Фокус склав рейтинг надійності роздрібних банків України. А також провів опитування серед читачів, які визначили свій топ банків, що найкраще витримують кризові умови, демонструють фінансову стабільність, розвивають сервіси та підтримують клієнтів.