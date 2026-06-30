В Украине может быть принят новый Трудовой кодекс, согласно которому украинцев ждут 28 дней отпуска, письменные трудовые договоры, новые правила увольнения и удаленной работы.

Верховная Рада сегодня, 30 июня, может рассмотреть в первом чтении законопроект № 14386 о новом Трудовом кодексе Украины. Документ предлагает комплексное обновление правил трудоустройства, рабочего времени, отпусков, оплаты труда и цифрового оформления трудовых отношений. Об этом сообщает РБК-Украина.

Почему предлагают новый Трудовой кодекс

Необходимость обновления объясняется тем, что действующий Трудовой кодекс был принят в 1971 году. Несмотря на многочисленные изменения, он в значительной степени основан на устаревших подходах к организации труда и не в полной мере соответствует современной структуре рынка труда.

Новый документ призван объединить разрозненные нормы трудового законодательства в единую систему. Особое внимание уделяется гармонизации с законодательством Европейского Союза и международными трудовыми стандартами.

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Кроме того, проект учитывает современные формы занятости — удаленную работу, гибкие графики, электронный документооборот и новые модели договоров, которые уже фактически используются на рынке.

Письменный трудовой договор как базовая норма

Законопроект предусматривает, что трудовые отношения оформляются в письменной форме для всех работников.

В трудовом договоре должны быть определены основные условия:

должность и место работы;

дата начала работы;

размер и структура заработной платы;

режим рабочего времени;

продолжительность отпуска;

срок действия договора (при необходимости);

прочие существенные условия труда.

Отдельно предусмотрено, что работодатель обязан до начала работы проинформировать работника об условиях труда, правилах внутреннего распорядка, системе оплаты, гарантиях и профессиональных рисках.

Как предлагается определять трудовые отношения

Проект вводит критерии, которые должны помочь отделить трудовые отношения от гражданско-правовых договоров или статуса индивидуального предпринимателя.

Если наблюдается не менее пяти из восьми признаков, в частности:

личное выполнение работы;

соблюдение внутренних правил работодателя;

установленный график работы;

регулярная оплата труда;

обеспечение рабочим местом или инструментами.

Такие отношения могут признаваться трудовыми независимо от формального оформления.

Виды трудовых договоров и формы занятости

В документе приводятся основные формы трудовых договоров. Среди них:

бессрочные;

срочные;

сезонные;

совместительство;

дистанционная и надомная работа;

ученические договоры;

договоры с нефиксированным рабочим временем.

Проект также предусматривает большую гибкость в определении условий труда в рамках договора — в частности, в отношении графика, оплаты и организации работы — при условии соблюдения базовых гарантий работника.

Рабочее время и режимы работы

Общая продолжительность рабочей недели остается на уровне 40 часов.

В то же время вводятся ограничения:

до 48 часов в неделю с учётом сверхурочной работы;

продолжительность смены — до 12 часов.

В проекте подробно описаны различные режимы работы:

гибкий график;

сменный режим работы;

суммарный учет рабочего времени;

неполный рабочий день.

Гибкий график может быть оговорен в договоре с указанием обязательных часов присутствия и правил учета рабочего времени.

Дистанционная и удаленная работа

Отдельный раздел посвящен современным формам занятости.

Документ:

разграничивает дистанционную и удаленную работу;

предусматривает использование электронного документооборота;

определяет порядок взаимодействия между работником и работодателем;

регулирует обеспечение оборудованием;

допускает сочетание офлайн- и дистанционной работы.

Электронные документы могут признаваться письменной формой при условии использования электронной подписи или подтверждённой электронной коммуникации.

Заработная плата и гарантии

Заработная плата определяется как структура, включающая:

основную зарплату;

дополнительные выплаты;

компенсационные и поощрительные надбавки.

Сохраняются ключевые государственные гарантии:

минимальная заработная плата;

оплата ночной, сверхурочной и праздничной работы;

индексация заработной платы;

компенсации за задержку выплат.

Кроме того, предусмотрены меры по повышению прозрачности оплаты труда, в частности информирование о гендерном разрыве в компаниях с численностью сотрудников более 50 человек.

Отпуска: что меняется

Проект предусматривает обновление подходов к отпускам и социальным гарантиям.

В частности, предлагается увеличить минимальную продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска с 24 до 28 календарных дней.

Отдельно рассматривается вопрос о семейных отпусках. Речь идет о более гибком подходе к отпуску в связи с беременностью и родами: его общая продолжительность сохраняется на уровне не менее 126 календарных дней (140 дней — в случае осложненных родов или рождения нескольких детей). Часть предродового отпуска по желанию работницы и при отсутствии медицинских противопоказаний предлагается переносить на послеродовой период без изменения общей продолжительности.

Также предлагается ввести новый формат отпуска по уходу за ребенком. Общая продолжительность составляет до четырех месяцев, которые могут распределяться между родителями. Воспользоваться им можно будет до достижения ребенком восьми лет. Каждый из родителей будет иметь право на часть этого отпуска, а для одиноких матерей или отцов предусмотрен полный объем.

Действующий отпуск по уходу за ребенком до трех лет сохраняется.

Увольнение и приостановление трудовых отношений

В случае сокращения штата работодатель обязан уведомить работника не позднее чем за 60 дней. Предусмотрена возможность сокращения этого срока с выплатой компенсации.

Пособие по уходу за ребенком устанавливается в размере не менее 30 среднедневных заработных плат.

В документе также определены основания для приостановления трудовых отношений, в частности во время военного положения, мобилизации, чрезвычайных ситуаций или исполнения государственных обязанностей. В таких случаях за работником сохраняются место работы и должность.

Цифровые трудовые отношения и контроль

Проект расширяет возможности электронного оформления трудовых отношений.

Работникам предлагается предоставлять информацию и знакомить их с документами с помощью электронных средств связи, определённых трудовым или коллективным договором, а также с использованием электронной подписи.

Кроме того, впервые предлагается урегулировать вопрос мониторинга рабочей переписки. Работодатель сможет осуществлять контроль корпоративной переписки только в качестве исключительной меры, при условии предварительного уведомления работника и обоснования такой необходимости.

Когда могут вступить в силу изменения

В случае принятия законопроект не вступит в силу сразу. Предусмотрен переходный период: новые нормы планируется применять после завершения или отмены военного положения и дополнительного этапа адаптации.

Ранее "Фокус" сообщал, что правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, которая предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы, а также рост среднемесячной зарплаты в Украине до 44 083 грн к концу прогнозного периода.