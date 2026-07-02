Продукты будут дорожать из-за жары и Эль-Ниньо: как аномальная погода ударит по кошелькам украинцев
Ваш кошелек этим летом пострадает больше всего.
Мировые цены на продовольствие уже растут, жара и Эль-Ниньо ухудшают прогнозы урожаев, тогда как в Украине ожидается относительно неплохой урожай. Но это еще не означает, что продукты не подорожают. Об этом предупреждает экономист, исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. Поэтому Фокус разбирался, стоит ли украинцам готовиться к новой волне подорожания продуктов питания.
Мировые цены на продукты снова растут
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мае 2026 года индекс мировых цен на продовольствие составил 130,8 пункта. Этот показатель практически не изменился по сравнению с апрелем, но на 2,9% превышает показатель годичной давности.
Наибольшую обеспокоенность вызывает рынок зерна. В ФАО отмечают, что мировые цены на пшеницу растут уже четвертый месяц подряд. Причиной стали ожидания более низких урожаев в ключевых странах-экспортерах, прежде всего в США, Европейском Союзе и России, а также подорожание топлива и удобрений.
В то же время цены на сахар только за май подскочили на 7,5%, достигнув самого высокого уровня с октября 2025 года. В организации объясняют это опасениями, что погодный феномен Эль-Ниньо может негативно повлиять на урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде.
Дорожают также рис, отдельные виды мяса, а подсолнечное масло остается дорогим из-за ограниченного предложения, в частности из Украины.
"Мировой урожай пшеницы в 2026 году ФАО оценивает в 820 млн т, что на 1,7 % меньше прошлогоднего — жара и засуха подрывают урожай в ЕС, США и России. И всё это накладывается на и без того накаленный рынок: война в Персидском заливе, дорогой газ, дорогие удобрения, заблокированный Ормузский пролив. Эль-Ниньо здесь — не первая искра, а вторая — в уже сухом лесу", — объясняет Амелин.
Почему все говорят об Эль-Ниньо
Одним из главных рисков для мирового продовольственного рынка в этом году эксперты действительно называют климатическое явление Эль-Ниньо, которое меняет погодные условия во многих регионах мира.
Согласно исследованию экономистов Пола Кешина, Камиара Мохаддеса и Мехди Раисси, Эль-Ниньо объясняет около 20 % колебаний мировых цен на сырье. Авторы также пришли к выводу, что сильные проявления этого явления способны повышать цены на сырьевые товары примерно на 3–4%, одновременно усиливая инфляцию во многих странах.
В работе отмечается, что погодные аномалии не только напрямую влияют на урожайность, но и вызывают цепную реакцию через мировую торговлю, транспорт и энергетические рынки.
Европа рискует потерять часть урожая
Дополнительным фактором по-прежнему является ухудшение прогнозов урожая в Европе.
Согласно прогнозу Европейской комиссии ("Краткосрочный прогноз по сельскохозяйственным рынкам ЕС"), производство зерновых в ЕС в сезоне 2026–2027 гг. ожидается на уровне около 278 млн тонн, что примерно на 3,2 % меньше, чем годом ранее. Производство мягкой пшеницы прогнозируется на 6,2% ниже прошлогоднего уровня.
При этом прогноз был составлен ещё до рекордной волны жары, обрушившейся на Западную Европу в конце июня — начале июля. Если высокие температуры сохранятся, урожайность отдельных культур может оказаться ниже нынешних оценок.
Урожай зерна в ЕС в сезоне 2026/27 — 278 млн т, что на 3,2% меньше прошлогоднего, урожай пшеницы — минус 6,2%. И это прогноз, сделанный "при условии нормальной погоды до конца сезона". Та самая июньская жара, о которой вы читаете в новостях, в этих цифрах ещё не учтена. То есть будет хуже
Украина пока что выглядит лучше
Несмотря на неблагоприятную ситуацию в мире, в Украине пока не ожидают катастрофического снижения урожая.
Экономист отмечает, что прогнозы на этот год остаются довольно оптимистичными.
"Наш урожай 2026 года — неплохой. Украинская зерновая ассоциация оценивает урожай в 83,6 млн тонн зерна и масличных культур против 80 в прошлом году, кукуруза даже лучше прошлогодней благодаря погоде, подсолнечник — плюс 20%", — написал он.
А теперь сюрприз для тех, кто ждал апокалипсиса, не выходя из дома. Наш урожай 2026 года неплохой
По прогнозу Украинской зерновой ассоциации, общий урожай зерновых и масличных культур в 2026 году может вырасти до 83,6 млн тонн, тогда как в прошлом году он составил около 80 млн тонн.
Прогноз урожая УЗА
- Пшеница — 22,5 млн т; прогноз — 22,8 млн т;
- Кукуруза — 31,1 млн т, прогноз — 32,1 млн т;
- Ячмень — 4,9 млн т; прогноз — 5,2 млн т;
- Подсолнечник — 11,1 млн т; прогноз — 13,3 млн т;
- Соя — 5,0 млн т; прогноз — 4,9 млн т.
В случае реализации такого сценария экспорт зерновых и масличных культур может вырасти до 50,8 млн тонн по сравнению с примерно 42,3 млн тонн в этом сезоне.
Впрочем, сами аграрии отмечают: этот прогноз возможен лишь при условии стабильной логистики.
"Наш риск — не Тихий океан, а логистика Черного моря и новые квоты ЕС, которые ограничивают экспорт", — подчеркнул Амелин.
Министерство экономики оценивает ситуацию более сдержанно
В то же время Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства придерживается несколько более осторожной позиции.
Первый заместитель министра Тарас Высоцкий прогнозирует урожай зерновых на уровне 60,4 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем в прошлом году.
По его словам, наибольшие риски сейчас связаны именно с кукурузой.
"Погодные риски сейчас касаются кукурузы, поскольку эта культура в наибольшей степени зависит от сроков посева, температурного режима и уровня влажности в период вегетации", — отметил Высоцкий.
Еще одним фактором стала холодная и дождливая весна.
"В этом году весенняя кампания проходит сложнее из-за холодной весны и переувлажнения почв, что привело к задержке посева поздних культур", — пояснил он.
В то же время он подчеркнул, что прогноз по пшенице и ячменю остается достаточным для обеспечения продовольственного баланса страны.
Почему продукты всё равно будут дорожать
Даже если украинский урожай будет хорошим, избежать влияния мировых тенденций вряд ли удастся.
Согласно прогнозу Всемирного банка, в базовом сценарии цены на продовольствие в этом году могут вырасти примерно на 2%. При этом общий индекс сырьевых товаров, по прогнозам, вырастет на 16%, а удобрения подорожают почти на 31%.
Анатолий Амелин считает, что для украинцев такой сценарий будет ощутимее, чем для жителей более богатых стран.Важно
"Для нас это болезненнее, чем для немца. Чем больше доля продуктов питания в потребительской корзине — тем сильнее ощущается удар", — отмечает экономист.
По его словам, последствия могут проявиться не сразу.
"НБУ не сможет так свободно снижать ставку, как хотелось бы: импортируемая продовольственная инфляция проявится с задержкой в полгода-год", — прогнозирует Амелин.
Где Украина может даже выиграть
Несмотря на риски для потребителей, для аграрного сектора ситуация может иметь и положительную сторону.
"Как крупный экспортер зерна и подсолнечника, мы скорее выигрываем от роста цен на продовольствие — более высокая мировая цена означает более высокую экспортную выручку", — отмечает Амелин.
В то же время ключевым условием по-прежнему является возможность беспрепятственно вывозить урожай.Важно
В материале отраслевого издания Grain Central отмечается, что российские удары по черноморским портам, железной дороге и энергетической инфраструктуре остаются главной угрозой для украинского экспорта. Если ситуация с логистикой ухудшится, фермеры могут столкнуться со снижением внутренних цен из-за накопления больших запасов зерна, а экономика — потерять значительную часть валютной выручки.
Что ждет украинцев
Пока что оснований говорить о резком скачке цен на продукты в Украине нет. Однако мировой рынок уже вступает в период повышенной нестабильности. Ведь дорожают зерновые, сахар, удобрения и энергоносители, а погодные риски только усиливаются.
По словам эксперта, для Украины ключевым фактором останется не только собственный урожай, но и возможность беспрепятственно экспортировать его через черноморские порты. Именно от этого будет зависеть, сможет ли страна воспользоваться высокими мировыми ценами или, напротив, столкнется с новыми экономическими вызовами.
Напомним, ранее Госстат опубликовал новые экономические данные, отражающие текущие тенденции в экономике. Средняя зарплата украинцев продолжает расти, однако промышленность пока не показывает признаков восстановления. Цены производителей же остаются высокими.