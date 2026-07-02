Продукты будут дорожать из-за жары и Эль-Ниньо: как аномальная погода ударит по кошелькам украинцев

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Мировые цены на продовольствие уже растут, жара и Эль-Ниньо ухудшают прогнозы урожаев, тогда как в Украине ожидается относительно неплохой урожай. Но это еще не означает, что продукты не подорожают. Об этом предупреждает экономист, исполнительный директор и соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин. Поэтому Фокус разбирался, стоит ли украинцам готовиться к новой волне подорожания продуктов питания.

Мировые цены на продукты снова растут

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в мае 2026 года индекс мировых цен на продовольствие составил 130,8 пункта. Этот показатель практически не изменился по сравнению с апрелем, но на 2,9% превышает показатель годичной давности.

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Наибольшую обеспокоенность вызывает рынок зерна. В ФАО отмечают, что мировые цены на пшеницу растут уже четвертый месяц подряд. Причиной стали ожидания более низких урожаев в ключевых странах-экспортерах, прежде всего в США, Европейском Союзе и России, а также подорожание топлива и удобрений.

В то же время цены на сахар только за май подскочили на 7,5%, достигнув самого высокого уровня с октября 2025 года. В организации объясняют это опасениями, что погодный феномен Эль-Ниньо может негативно повлиять на урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде.

Дорожают также рис, отдельные виды мяса, а подсолнечное масло остается дорогим из-за ограниченного предложения, в частности из Украины.

"Мировой урожай пшеницы в 2026 году ФАО оценивает в 820 млн т, что на 1,7 % меньше прошлогоднего — жара и засуха подрывают урожай в ЕС, США и России. И всё это накладывается на и без того накаленный рынок: война в Персидском заливе, дорогой газ, дорогие удобрения, заблокированный Ормузский пролив. Эль-Ниньо здесь — не первая искра, а вторая — в уже сухом лесу", — объясняет Амелин.

Эль-Ниньо — естественный климатический цикл, при котором температура поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана резко повышается Фото: Wikimedia Commons

Почему все говорят об Эль-Ниньо

Одним из главных рисков для мирового продовольственного рынка в этом году эксперты действительно называют климатическое явление Эль-Ниньо, которое меняет погодные условия во многих регионах мира.

Согласно исследованию экономистов Пола Кешина, Камиара Мохаддеса и Мехди Раисси, Эль-Ниньо объясняет около 20 % колебаний мировых цен на сырье. Авторы также пришли к выводу, что сильные проявления этого явления способны повышать цены на сырьевые товары примерно на 3–4%, одновременно усиливая инфляцию во многих странах.

В работе отмечается, что погодные аномалии не только напрямую влияют на урожайность, но и вызывают цепную реакцию через мировую торговлю, транспорт и энергетические рынки.

Европа рискует потерять часть урожая

Дополнительным фактором по-прежнему является ухудшение прогнозов урожая в Европе.

Согласно прогнозу Европейской комиссии ("Краткосрочный прогноз по сельскохозяйственным рынкам ЕС"), производство зерновых в ЕС в сезоне 2026–2027 гг. ожидается на уровне около 278 млн тонн, что примерно на 3,2 % меньше, чем годом ранее. Производство мягкой пшеницы прогнозируется на 6,2% ниже прошлогоднего уровня.

При этом прогноз был составлен ещё до рекордной волны жары, обрушившейся на Западную Европу в конце июня — начале июля. Если высокие температуры сохранятся, урожайность отдельных культур может оказаться ниже нынешних оценок.

Урожай зерна в ЕС в сезоне 2026/27 — 278 млн т, что на 3,2% меньше прошлогоднего, урожай пшеницы — минус 6,2%. И это прогноз, сделанный "при условии нормальной погоды до конца сезона". Та самая июньская жара, о которой вы читаете в новостях, в этих цифрах ещё не учтена. То есть будет хуже

Украина пока что выглядит лучше

Несмотря на неблагоприятную ситуацию в мире, в Украине пока не ожидают катастрофического снижения урожая.

Экономист отмечает, что прогнозы на этот год остаются довольно оптимистичными.

"Наш урожай 2026 года — неплохой. Украинская зерновая ассоциация оценивает урожай в 83,6 млн тонн зерна и масличных культур против 80 в прошлом году, кукуруза даже лучше прошлогодней благодаря погоде, подсолнечник — плюс 20%", — написал он.

А теперь сюрприз для тех, кто ждал апокалипсиса, не выходя из дома. Наш урожай 2026 года неплохой

По прогнозу Украинской зерновой ассоциации, общий урожай зерновых и масличных культур в 2026 году может вырасти до 83,6 млн тонн, тогда как в прошлом году он составил около 80 млн тонн.

Прогноз урожая УЗА

Пшеница — 22,5 млн т; прогноз — 22,8 млн т;

Кукуруза — 31,1 млн т, прогноз — 32,1 млн т;

Ячмень — 4,9 млн т; прогноз — 5,2 млн т;

Подсолнечник — 11,1 млн т; прогноз — 13,3 млн т;

Соя — 5,0 млн т; прогноз — 4,9 млн т.

В случае реализации такого сценария экспорт зерновых и масличных культур может вырасти до 50,8 млн тонн по сравнению с примерно 42,3 млн тонн в этом сезоне.

Впрочем, сами аграрии отмечают: этот прогноз возможен лишь при условии стабильной логистики.

"Наш риск — не Тихий океан, а логистика Черного моря и новые квоты ЕС, которые ограничивают экспорт", — подчеркнул Амелин.

Министерство экономики оценивает ситуацию более сдержанно

В то же время Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства придерживается несколько более осторожной позиции.

Первый заместитель министра Тарас Высоцкий прогнозирует урожай зерновых на уровне 60,4 млн тонн, что примерно на 1% меньше, чем в прошлом году.

По его словам, наибольшие риски сейчас связаны именно с кукурузой.

"Погодные риски сейчас касаются кукурузы, поскольку эта культура в наибольшей степени зависит от сроков посева, температурного режима и уровня влажности в период вегетации", — отметил Высоцкий.

Еще одним фактором стала холодная и дождливая весна.

"В этом году весенняя кампания проходит сложнее из-за холодной весны и переувлажнения почв, что привело к задержке посева поздних культур", — пояснил он.

В то же время он подчеркнул, что прогноз по пшенице и ячменю остается достаточным для обеспечения продовольственного баланса страны.

Даже если украинский урожай будет хорошим, избежать роста цен не удастся Фото: Суспільне

Почему продукты всё равно будут дорожать

Даже если украинский урожай будет хорошим, избежать влияния мировых тенденций вряд ли удастся.

Согласно прогнозу Всемирного банка, в базовом сценарии цены на продовольствие в этом году могут вырасти примерно на 2%. При этом общий индекс сырьевых товаров, по прогнозам, вырастет на 16%, а удобрения подорожают почти на 31%.

Анатолий Амелин считает, что для украинцев такой сценарий будет ощутимее, чем для жителей более богатых стран.

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"Для нас это болезненнее, чем для немца. Чем больше доля продуктов питания в потребительской корзине — тем сильнее ощущается удар", — отмечает экономист.

По его словам, последствия могут проявиться не сразу.

"НБУ не сможет так свободно снижать ставку, как хотелось бы: импортируемая продовольственная инфляция проявится с задержкой в полгода-год", — прогнозирует Амелин.

Где Украина может даже выиграть

Несмотря на риски для потребителей, для аграрного сектора ситуация может иметь и положительную сторону.

"Как крупный экспортер зерна и подсолнечника, мы скорее выигрываем от роста цен на продовольствие — более высокая мировая цена означает более высокую экспортную выручку", — отмечает Амелин.

В то же время ключевым условием по-прежнему является возможность беспрепятственно вывозить урожай.

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В материале отраслевого издания Grain Central отмечается, что российские удары по черноморским портам, железной дороге и энергетической инфраструктуре остаются главной угрозой для украинского экспорта. Если ситуация с логистикой ухудшится, фермеры могут столкнуться со снижением внутренних цен из-за накопления больших запасов зерна, а экономика — потерять значительную часть валютной выручки.

Что ждет украинцев

Пока что оснований говорить о резком скачке цен на продукты в Украине нет. Однако мировой рынок уже вступает в период повышенной нестабильности. Ведь дорожают зерновые, сахар, удобрения и энергоносители, а погодные риски только усиливаются.

По словам эксперта, для Украины ключевым фактором останется не только собственный урожай, но и возможность беспрепятственно экспортировать его через черноморские порты. Именно от этого будет зависеть, сможет ли страна воспользоваться высокими мировыми ценами или, напротив, столкнется с новыми экономическими вызовами.