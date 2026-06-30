"А зарплаты?": женщина сравнила цены в Германии и Украине (фото)

Женщина сравнила цены на основные продукты в Германии и Украине. А в комментариях разгорелась жаркая дискуссия.

Автор видео опубликовала его в своём TikTok (schwester_tina). Ролик набрал более 55 тысяч просмотров.

Цены в Германии и Украине

"Правда ли, что в Украине цены ниже, чем в Германии? Давайте сравним и узнаем", — сказала автор ролика.

Килограмм моркови в Украине — 74 цента, в Германии — 1,5 евро;

картофель в Украине — 25 центов, в Германии — 44 цента;

750 грамм хлеба в Германии — 1,19 евро, в Украине — 1,16 евро за 700 грамм;

килограмм чёрного хлеба в Германии — 1,59 евро, в Украине 950 грамм — 91 цент;

молоко — 95 центов (1 литр) и 1,25 евро (0,89 л) соответственно;

масло — 1,98 евро (250 г) и 2,37 евро (180 г);

растительное масло — 1,79 евро (за литр) и 1,68 евро (850 мл);

рис — 1,39 евро и 89 центов;

макароны — 69 центов и 87 центов;

кофе — 10,49 евро и 8 евро;

сыр — 2,69 евро и 3,53 евро;

килограмм куриного мяса — 5,29 евро и 3,05 евро;

свиной фарш — 2,69 евро и 1,36 евро;

мука — 59 и 60 центов;

сахар — 99 и 54 цента;

форель — 3,79 и 5,08 евро;

Відео дня

Цены в Германии и Украине Фото: TikTok

Цены в Германии и Украине Фото: TikTok

Цены в Германии и Украине Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях люди начали обсуждать услышанное:

"А пенсия — 100 евро".

"Извини, я получала за 12 часов ночной работы 20 евро на квалифицированной работе за 12 часов. В Германии моя зарплата уборщицы — 14 в час".

"Качество разное".

"Если в Германии молоко стоит 0,95 евро за литр, а для производства 250 грамм масла нужно 5–8 литров, то откуда взялась цена на масло в 1,89?"

"В Германии только мясо дороже почти в 2 раза, остальное стоит примерно столько же".

"Да, правда! А зарплаты?"

"Средняя зарплата в Германии? 4 500 брутто?"

Опрос Вернутся ли украинские беженцы из-за границы после окончания войны? Опрос открыт до Да, большинство вернется сразу после окончания войны. Часть вернется, но многие останутся за границей навсегда. Это будет зависеть от условий восстановления страны и экономики. Нет, большинство беженцев не планируют возвращаться в Украину. Голосувати

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка, которая уже 10 лет живет в Германии, не в восторге от местных мужчин. Они часто используют модель отношений "50 на 50" в своих интересах.

Украинка по имени Юлия переехала в Канаду из Германии и поначалу была очень удивлена.

Кроме того, женщина по имени Галина решила вернуться домой из Германии, потому что за границей у неё "болит сердце" и она скучает по дому.