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"А зарплаты?": женщина сравнила цены в Германии и Украине (фото)

в чем разница между ценами в Германии и Украине
Женщина сравнила цены в Германии и Украине | Фото: коллаж Фокус

Женщина сравнила цены на основные продукты в Германии и Украине. А в комментариях разгорелась жаркая дискуссия.

Автор видео опубликовала его в своём TikTok (schwester_tina). Ролик набрал более 55 тысяч просмотров.

Цены в Германии и Украине

"Правда ли, что в Украине цены ниже, чем в Германии? Давайте сравним и узнаем", — сказала автор ролика.

  • Килограмм моркови в Украине — 74 цента, в Германии — 1,5 евро;
  • картофель в Украине — 25 центов, в Германии — 44 цента;
  • 750 грамм хлеба в Германии — 1,19 евро, в Украине — 1,16 евро за 700 грамм;
  • килограмм чёрного хлеба в Германии — 1,59 евро, в Украине 950 грамм — 91 цент;
  • молоко — 95 центов (1 литр) и 1,25 евро (0,89 л) соответственно;
  • масло — 1,98 евро (250 г) и 2,37 евро (180 г);
  • растительное масло — 1,79 евро (за литр) и 1,68 евро (850 мл);
  • рис — 1,39 евро и 89 центов;
  • макароны — 69 центов и 87 центов;
  • кофе — 10,49 евро и 8 евро;
  • сыр — 2,69 евро и 3,53 евро;
  • килограмм куриного мяса — 5,29 евро и 3,05 евро;
  • свиной фарш — 2,69 евро и 1,36 евро;
  • мука — 59 и 60 центов;
  • сахар — 99 и 54 цента;
  • форель — 3,79 и 5,08 евро;
Відео дня
цены в Германии и Украине
Цены в Германии и Украине
Фото: TikTok
цены в Германии и Украине
Цены в Германии и Украине
Фото: TikTok
цены в Германии и Украине
Цены в Германии и Украине
Фото: TikTok

Реакция сети

В комментариях люди начали обсуждать услышанное:

  • "А пенсия — 100 евро".
  • "Извини, я получала за 12 часов ночной работы 20 евро на квалифицированной работе за 12 часов. В Германии моя зарплата уборщицы — 14 в час".
  • "Качество разное".
  • "Если в Германии молоко стоит 0,95 евро за литр, а для производства 250 грамм масла нужно 5–8 литров, то откуда взялась цена на масло в 1,89?"
  • "В Германии только мясо дороже почти в 2 раза, остальное стоит примерно столько же".
  • "Да, правда! А зарплаты?"
  • "Средняя зарплата в Германии? 4 500 брутто?"
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Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, женщина по имени Галина решила вернуться домой из Германии, потому что за границей у неё "болит сердце" и она скучает по дому.