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"А зарплати?": жінка порівняла ціни в Німеччині та Україні (фото)
Жінка порівняла ціни в Німеччині та Україні на базові продукти. А в коментарях розгорілася палка дискусія.
Відео авторка поділилася у своєму TikTok (schwester_tina). Ролик набрав понад 55 тисяч переглядів.
Ціни в Німеччині та Україні
"Чи правда, що в Україні ціни дешевші, ніж у Німеччині? Давайте порівняємо і дізнаємось", — сказала авторка ролика.
- Кілограм моркви в Україні — 74 центр, у Німеччині — 1,5 євро;
- картопля в Україні — 25 центів, у Німеччині — 44 центи;
- 750 грам хліба в Німеччині — 1,19 євро, в Україні — 1,16 євро за 700 грам;
- кілограм чорного хліба в Німеччині — 1,59 євро, в Україні 950 грам — 91 цент;
- молоко — 95 центів (1 літр) і 1,25 євро (0,89 л) відповідно;
- масло — 1,98 євро (250 г) і 2,37 євро (180 г);
- олія — 1,79 євро (за літр) і 1,68 євро (850 мл);
- рис — 1,39 євро і 89 центів;
- макарони — 69 центів і 87 центів;
- кава — 10,49 євро і 8 євро;
- сир — 2,69 євро і 3,53 євро;
- кілограм курячого мʼяса — 5,29 євро і 3,05 євро;
- свинячий фарш — 2,69 євро і 1,36 євро;
- борошно — 59 і 60 центів;
- цукор — 99 і 54 центів;
- форель — 3,79 і 5,08 євро;
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Реакція мережі
У коментарях люди почали дискутувати щодо почутого:
- "А пенсія 100 євро".
- "Сорян, я отримувала за 12 годин роботи вночі 20 євро на кваліфікованій роботі за 12 годин. У Німеччині моя зарплата прибиральницею 14 за годину".
- "Якість різна".
- "Якщо в Німеччині молоко по 0.95 євро за літр і виготовити 250 грам масло потрібно 5-8 літрів. Звідки ціна на масло 1,89".
- "У Німеччині тільки м'ясо дорожче майже в 2 рази, інше приблизно так само коштує".
- "Та правда! А зарплати?"
- "Середня зарплата у Німеччині? 4.500 брутто?"
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Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Українка, яка 10 років живе в Німеччині, не в захваті від місцевих чоловіків. Вони часто схему стосунків "50 на 50" використовують на свою вигоду.
- Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.
Крім того, жінка на імʼя Галина вирішила повернутися додому з Німеччини, бо за кордоном їй "болить серце" і вона сумує за домом.