"А зарплати?": жінка порівняла ціни в Німеччині та Україні (фото)

Жінка порівняла ціни в Німеччині та Україні на базові продукти. А в коментарях розгорілася палка дискусія.

Відео авторка поділилася у своєму TikTok (schwester_tina). Ролик набрав понад 55 тисяч переглядів.

Ціни в Німеччині та Україні

"Чи правда, що в Україні ціни дешевші, ніж у Німеччині? Давайте порівняємо і дізнаємось", — сказала авторка ролика.

Кілограм моркви в Україні — 74 центр, у Німеччині — 1,5 євро;

картопля в Україні — 25 центів, у Німеччині — 44 центи;

750 грам хліба в Німеччині — 1,19 євро, в Україні — 1,16 євро за 700 грам;

кілограм чорного хліба в Німеччині — 1,59 євро, в Україні 950 грам — 91 цент;

молоко — 95 центів (1 літр) і 1,25 євро (0,89 л) відповідно;

масло — 1,98 євро (250 г) і 2,37 євро (180 г);

олія — 1,79 євро (за літр) і 1,68 євро (850 мл);

рис — 1,39 євро і 89 центів;

макарони — 69 центів і 87 центів;

кава — 10,49 євро і 8 євро;

сир — 2,69 євро і 3,53 євро;

кілограм курячого мʼяса — 5,29 євро і 3,05 євро;

свинячий фарш — 2,69 євро і 1,36 євро;

борошно — 59 і 60 центів;

цукор — 99 і 54 центів;

форель — 3,79 і 5,08 євро;

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Ціни в Німеччині та Україні Фото: TikTok

Ціни в Німеччині та Україні Фото: TikTok

Ціни в Німеччині та Україні Фото: TikTok

Реакція мережі

У коментарях люди почали дискутувати щодо почутого:

"А пенсія 100 євро".

"Сорян, я отримувала за 12 годин роботи вночі 20 євро на кваліфікованій роботі за 12 годин. У Німеччині моя зарплата прибиральницею 14 за годину".

"Якість різна".

"Якщо в Німеччині молоко по 0.95 євро за літр і виготовити 250 грам масло потрібно 5-8 літрів. Звідки ціна на масло 1,89".

"У Німеччині тільки м'ясо дорожче майже в 2 рази, інше приблизно так само коштує".

"Та правда! А зарплати?"

"Середня зарплата у Німеччині? 4.500 брутто?"

Опитування Чи повернуться українські біженці з-за кордону після закінчення війни? Опитування відкрите до Так, більшість повернеться одразу після закінчення війни. Частина повернеться, але багато хто залишаться за кордоном назавжди. Це залежатиме від умов відновлення країни та економіки. Ні, більшість біженців не планує повертатися в Україну. Голосувати

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Українка, яка 10 років живе в Німеччині, не в захваті від місцевих чоловіків. Вони часто схему стосунків "50 на 50" використовують на свою вигоду.

Українка на імʼя Юлія перебралася в Канаду з Німеччини і сильно дивувалася перший час.

Крім того, жінка на імʼя Галина вирішила повернутися додому з Німеччини, бо за кордоном їй "болить серце" і вона сумує за домом.