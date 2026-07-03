В России вновь фиксируются проблемы с топливом, и ситуация в регионах стремительно обостряется. В соцсетях появляются видео очередей на АЗС, перебоев с бензином и дизелем, а также ограничений на продажу. Некоторые жители уже описывают ситуацию как "апокалиптическую" и жалуются, что "на лошадей пересаживаться не хочется".

В России продолжают поступать сообщения о проблемах с топливом. В Telegram-каналах и социальных сетях жители разных регионов публикуют фото и видео длинных очередей на автозаправочных станциях, сообщают о перебоях с бензином и дизельным топливом , а также жалуются на введение ограничений на продажу.

Об ухудшении ситуации также сообщают российские независимые СМИ и официальная статистика РФ, которая фиксирует ускорение роста цен на топливо.

Что пишут россияне в соцсетях

В российских Telegram-каналах пользователи активно публикуют фото и видео с автозаправочных станций, сообщая о перебоях с топливом и многочасовых очередях.

Так, жительница Краснодарского края назвала ситуацию с бензином "апокалиптической" и отметила, что "на лошадей пересаживаться не хочется".

Відео дня

В сообщениях из Санкт-Петербурга пользователи пишут о "новых реалиях" и "борьбе за топливо".

В сообщениях из Москвы также говорится о значительных трудностях с заправкой автомобилей. Один из пользователей написал, что "у водителей уже срываются нервы из-за топливного коллапса".

Кроме того, в сети распространяются видео, на которых, как утверждается, запечатлены длинные очереди на АЗС в разных регионах России.

Бензин дорожает даже по официальной статистике

По данными BBC News, которая ссылается на данные Росстата, за неделю с 22 по 29 июня цены на бензин в России выросли на 1,6%, а на дизельное топливо — на 2,2%. С начала мая бензин и дизель в целом подорожали почти на 7%.

Наибольший рост цен зафиксировали в оккупированном Севастополе, где бензин за неделю подорожал сразу на 30%.

Как отмечает издание, накануне российские СМИ сообщили, что правительство РФ якобы ограничило публикацию статистики по ценам на топливо. В то же время в Росстате заявили изданию The Bell, что служба и впредь будет публиковать данные о потребительских ценах на бензин и дизельное топливо.

В то же время ещё в мае 2024 года по решению российского правительства Росстат прекратил публиковать статистику об объёмах производства бензина и дизельного топлива. Это произошло после начала регулярных ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ. С тех пор эксперты оценивают ситуацию на топливном рынке преимущественно по спутниковым снимкам, информации из источников и косвенным показателям.

Несмотря на стремительное подорожание бензина и дизельного топлива, резкого ускорения инфляции в России пока не зафиксировано. По официальным данным, с начала июня потребительские цены в стране выросли примерно на 0,85%.

В то же время, по данным СМИ, в последние недели в различных регионах России всё чаще поступают сообщения о так называемом "бензиновом кризисе" — с длинными очередями на автозаправочных станциях, перебоями с поставками топлива и ограничениями на его продажу.

Почему импорт бензина не спасет Россию

Своей оценкой топливного кризиса в России поделился финансовый аналитик Виталий Шапран.

Топливный кризис в РФ Фото: Reuters

По словам Шапрана, России будет сложно найти достаточные объемы топлива для импорта, чтобы преодолеть дефицит. В частности, Казахстан вряд ли станет источником поставок бензина, ведь с мая в стране действует запрет на экспорт топлива из-за ситуации на внутреннем рынке. Кроме того, после сообщений о возможных поставках казахстанские власти заявили, что не получали официальных запросов от России.

Эксперт предполагает, что одним из возможных вариантов может стать импорт топлива из Индии, где работают нефтеперерабатывающие предприятия с участием российского капитала. По его словам, Россия может поставлять туда нефть, а в ответ получать бензин или дизельное топливо. В то же время такой маршрут является дорогостоящим и длительным — доставка занимает примерно от 18 до 25 дней.

Шапран также отметил, что в конце июня цены на российскую нефть в портах снизились примерно до 50 долларов за баррель, тогда как бюджет РФ формировался исходя из расчета около 59 долларов за баррель. В то же время существенно выросла и стоимость морских перевозок: если в начале года фрахт стоил около 11–12 долларов за баррель, то сейчас — примерно 17 долларов.

В то же время, по словам эксперта, даже если России удастся частично решить проблему дефицита топлива, топливный кризис всё равно нанесёт серьёзный удар по её бюджету. Он пояснил, что в апреле-мае снижение экспорта нефтепродуктов РФ компенсировала увеличением экспорта сырой нефти, что означает сокращение поступлений от НДС, акциза и налога на прибыль. Кроме того, российское правительство отменило 5-процентную пошлину на импорт топлива, которая была заложена в бюджет.

По мнению Шапрана, по итогам июня рост дефицита консолидированного бюджета РФ может оказаться незначительным, однако июль и август могут стать одними из самых тяжелых месяцев для государственных финансов страны-агрессора.

Россия усиливает удары по АЗС: за два месяца в Украине уничтожено более 150 заправок, бизнес призывает к срочным изменениям

Тем временем в Украине российские войска продолжают целенаправленно наносить удары по топливной инфраструктуре. Так, утром 3 июля во время очередного обстрела Харькова один из ударов пришелся по автозаправочной станции. По информации мэра Игоря Терехова, город с самого утра подвергался массированной атаке, также сообщалось об ударах FPV-дронов по жилым многоэтажкам и о пострадавших.

Новый удар стал очередным эпизодом в серии атак на топливную инфраструктуру. По оценкам участников рынка, только за последние два месяца в Украине было повреждено или полностью уничтожено более 150 автозаправочных комплексов.

Топливная инфраструктура становится одной из главных целей

Бывший министр инфраструктуры и генеральный директор сети WOG Андрей Пивоварский отмечает, что атаки на топливные объекты происходят почти каждую неделю.

"За последние два месяца в Украине сгорело более 150 АЗС. Почти каждую неделю подвергаются нападениям нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры", — отметил Пивоварский.

В то же время, по его словам, ситуация в Украине существенно отличается от российской. Несмотря на потери инфраструктуры, дефицита топлива в стране не возникло.

"В Украине таких проблем нет. Причина — диверсифицированный рынок топлива. У нас десятки поставщиков, различные маршруты импорта, конкуренция и разветвленная логистика. Если одно звено выпадает из цепочки, его подстраховывают другие", — пояснил он.

Стабильность рынка имеет свою цену

Пивоварский подчеркнул, что стабильность обеспечивается значительными затратами операторов рынка.

"Стабильность стоит денег. Заправочные станции закупают бензин, дизельное топливо и газ, а не нефть. Цены на нефтепродукты зависят от баланса спроса и предложения, работы НПЗ, логистики, запасов, сезонных факторов, военных рисков и валютного курса", — подчеркнул эксперт.

По его словам, украинские операторы уже формируют запасы топлива на зиму, бронируют логистические мощности и заключают долгосрочные контракты.

При этом он отмечает, что, несмотря на военные риски, цены на топливо уже снижаются.

"На пике дизельное топливо стоило около 92 грн за литр. Сегодня средняя цена составляет около 76–77 грн. Поэтому, когда кто-то утверждает, что цены не снижаются, просто вспомните, на каком уровне они были совсем недавно", — сказал Пивоварский.

Бизнес призывает перейти на мобильные АЗС

После очередной волны атак представители топливного рынка заявляют о необходимости изменить подход к работе АЗС в прифронтовых регионах.

Основатель логистической компании Prime Дмитрий Леушкин отметил, что всего за одну ночь подверглись нападению пять АЗС.

"Пять АЗС за одну ночь. Погибшие, раненые… Скажите, у кого-нибудь есть надежда, что это сегодня закончится и больше не повторится? Нет? Тогда чего мы ждем?" — написал он.

По его мнению, правительство должно как можно скорее разрешить работу мобильных автозаправочных станций в прифронтовых районах.

"Необходимо закрывать стационарные АЗС в прифронтовых районах и переходить на мобильные. Требуются законодательные изменения и диалог с бизнесом", — подчеркнул Леушкин.

Эксперт также считает необходимым устанавливать антидроновые сетки над объектами топливной инфраструктуры для усиления их защиты.

Топливная безопасность становится вопросом национальной безопасности

Представители рынка отмечают, что удары по АЗС создают риски не только для бизнеса, но и для обеспечения работы Сил обороны, экстренных служб, медиков, спасателей и гражданского населения.

На этом фоне представители отрасли призывают государство в срочном порядке принять изменения в нормативную базу, которые позволят использовать мобильные АЗС в прифронтовых областях и адаптировать работу топливного сектора к условиям постоянных атак.