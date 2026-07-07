За монету номиналом 10 гривен можно получить 5 тысяч: что интересует нумизматов

Нумизматы охотятся за особыми монетами номиналом 10 грн, которые Национальный банк Украины выпустил в обращение в 2020 году, сообщили в сети. Некоторые из них стоят в два-три раза дороже номинала, а за некоторые коллекционеры готовы платить даже 5 тыс. грн.

10-гривневые монеты с профилем гетмана Ивана Мазепы появились в обращении 26 лет назад и представляют интерес для нумизматов, если имеют дефекты или выглядят нестандартно, пояснили на профильном портале "Монеты-ягодки". Цена зависит от вида штампа и степени износа. Подавляющее большинство стоит ровно свой номинал, но некоторые — от 15 грн до 5 тыс. грн.

На портале рассказали, за какими монетами номиналом 10 грн охотятся нумизматы. Самые дорогие — это те, на которых профиль Мазепы (аверс) повернут относительно надписи с номиналом (реверс). Степень поворота может быть разной, но если поворот составляет 180 градусов (то есть вниз головой), то коллекционеры готовы заплатить за такую монету от 2 до 5 тыс. грн. Если поворот меньше, то цена — в диапазоне от 150 до 200 грн.

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Монеты НБУ — вид обычной монеты номиналом 10 грн Фото: НБУ

Стоимость монет с особыми характеристиками отличается. Например, если это монета номиналом 10 грн из так называемого "годового набора", то цена составляет 40–70 грн. ["Годовой набор" — это коллекционный сувенирный комплект монет одного года, который выпускается НБУ и продается через собственные ресурсы, — ред.]. Если же речь идет о бракованных монетах, то цена составляет от 15 до 50 грн. На портале уточнили, что брак — это остатки металла на монете, неотпечатанные буквы и т. п. Также коллекционеров интересуют "банковские ролики" — то есть фабричная упаковка новых, только что отчеканенных монет в специальные пластиковые или бумажные тубы. Такие тубы содержат монеты, которые ни разу не были в обращении и сияют "штампованным" блеском. В стандартной упаковке — 40 монет по 10 грн: номинально они стоят 400 грн, а нумизматы готовы заплатить 500 грн.

В материале портала поясняется, что все желающие могут внимательно осмотреть монеты в кошельке, и если найдут что-то необычное, то могут предложить это коллекционерам на специализированных площадках для нумизматов.

Монеты НБУ — подробности

На портале НБУ можно найти дополнительную информацию о монетах номиналом 10 грн. Выяснилось, что монета с изображением Мазепы впервые была отчеканена в 2018 году — это был пробный экземпляр. Её ввели в обращение в 2020 году, а затем чеканили ежегодно до 2026 года включительно. Монета изготовлена из цинка с никелевым покрытием, весит 6,4 грамма. Помимо оборотных, есть еще памятные коллекционные монеты, выпущенные по случаю знаменательных событий и явлений. Для 10 грн — это монеты в честь Сил ТрО, Сил поддержки ВСУ, Противовоздушной обороны, Антоновского моста, командования Объединенных сил и т. д.

Отметим, что Фокус писал о других монетах НБУ, которые могут заинтересовать нумизматов. В частности, существуют монеты номиналом 5 копеек, за которые коллекционеры готовы заплатить 20 тыс. грн. Речь идет об экземпляре, который не притягивается магнитом и является уникальным среди 110 млн выпущенных монет.

Напоминаем: когда Украина получила от Запада ЗРК "Патриот", Нацбанк выпустил памятную монету, на которой изображена пусковая установка комплекса ПВО.