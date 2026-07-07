За монету 10 гривень можна отримати 5 тисяч: що цікавить нумізматів

Нумізмати полюють за особливими монетами 10 грн, які Національний банк України випустив в обіг у 2020 році, розповіли у мережі. Деякі з них удвічі-утричі дорожчі від номіналу, а за деякі колекціонери готові платити навіть 5 тис. грн.

10-гривневі монети з профілем гетьмана Івана Мазепи з'явились в обігу 26 років тому і цікавлять нумізматів, якщо містять брак або виглядають нестандартно, пояснили на профільному порталі "Монети-ягідки". Ціна залежить від виду штампа та ступеню зношеності. Переважна більшість коштують рівно свій номінал, але деякі — від 15 грн до 5 тис. грн.

На порталі розповіли, за якими монетами 10 грн полюють нумізмати. Найдорожчі — це ті, у яких профіль Мазепи (аверс) повернутий відносно надпису числа з номіналом (реверс). Ступінь повороту може бути різна, але якщо поворот на 180 градусів (тобто вниз головою), то колекціонери готові за неї заплатити від 2 до 5 тис. грн. Якщо поворот менший, то ціна — в діапазоні від 150 до 200 грн.

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Монети НБУ — вигляд звичайної монети 10 грн Фото: НБУ

Інша вартість у монет з особливостями. Наприклад, якщо це 10 грн з так званого "річного набору", то ціна у межах 40-70 грн. ["Річний набір" — це колекційний сувенірний комплект монет одного року, який випускається НБУ і продається через власні ресурси, — ред.]. Якщо ж ідеться про браковані, то ціна від 15 до 50 грн. На порталі уточнили, що брак — це залишки металу на монеті, непродруковані букви тощо. Також колекціонерів цікавлять "банківські ролики" — тобто фабричне пакування нових, щойно карбованих монет, у спеціальні пластикові чи паперові туби. Такі туби містять монети, які ні разу не були в обігу та блистять "штемпельним" блиском. У стандартному пакуванні — 40 монет по 10 грн: номінально вони коштують 400 грн, а нумізмати готові заплатити 500 грн.

У матеріалі порталу пояснюється, що усі охочі можуть роздивитись монети у гаманці, і якщо знайдуть щось незвичне, то можуть це запропонувати колекціонерам на профільних майданчиках для нумізматів.

Монети НБУ — деталі

На порталі НБУ можна відшукати більше інформації про монети 10 грн. З'ясувалось, що монета з Мазепою вперше карбувалась у 2018 році — це був зразок. Її запустили в обіг у 2020 році, а далі докарбовували щороку по 2026 рік включно. Монета виготовлена з цинку з нікелевим покриттям, важить 6,4 грама. Окрім обігової, є ще пам'ятні колекційні монети, випущені з нагоди визначних подій та явищ. Для 10 грн — це монети на честь Сил ТрО, Сил підтримки ЗСУ, Протиповітряної оборони, Антонівського мосту, командування Об'єднаних сил тощо.

Зазначимо, Фокус писав про інші монети НБУ, які можуть зацікавити нумізматів. Зокрема, існують монети 5 копійок, за які колекціонери готові заплатити 20 тис. грн: ідеться про виріб, який не притягується магнітом і є унікальним серед 110 млн екземплярів.

Нагадуємо, коли Україна отримала від Заходу ЗРК Patriot, Нацбанк випустив пам'ятну монету, на якій зображено пускові установку комплексу ППО.