Не поспішайте викидати дріб'язок зі свинки-скарбнички. Рідкісні 5 копійок можуть коштувати більше за місячну середню зарплату.

За звичайні 5 копійок можуть заплатити до 10 тис. грн, адже за таким скарбом полюють колекціонери Зокрема, українська монета 5 копійок 1992 року, яа, можливо, багато років лежить у вашій скарбничці або старому гаманці, сьогодні становить значний інтерес для нумізматів. Через рідкісні особливості карбування її вартість може у сотні й навіть тисячі разів перевищувати номінал. Про це йдеться у матеріалі "Монети-ягідки".

За даними експертів з нумізматики, визначити цінний екземпляр можна за кількома характерними ознаками:

середній зуб тризуба має потовщення у верхній частині;

цифра "1" у даті виконана з характерним хвостиком;

другий гроно на аверсі нагадує прямокутний трикутник;

на гурті присутня велика насічка.

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Фахівці пояснюють, що така особливість з'явилася через виробничу помилку під час карбування. У результаті невелика кількість монет отримала незвичний гурт із великою насічкою, що й зробило їх рідкісними.

5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк - ціна до 10 000 грн Фото: Відкриті джерела

5 копійок 1992 року різновиду 1.1ААк

За цю монету колекціонери готові платити від 4 до 10 тис. грн

При цьому схожі 5 копійок із дрібною насічкою на гурті належать до поширеного різновиду і практично не мають колекційної цінності.

Ці 5 копійок 1992 року належать до перших обігових монет незалежної України. Більшість екземплярів, які трапляються в обігу, є поширеним різновидом 1.1ААм із дрібною насічкою на гурті, тому особливої колекційної цінності вони не мають.

Залежно від стану та особливостей карбування їхня вартість може сягати 10 тис. грн і більше.

Переважно 5-копійчані монети 1992 року виготовлялися з магнітної сталі, однак фахівці відзначають, що іноді трапляються й немагнітні екземпляри, які викликають підвищений інтерес серед колекціонерів.

Рідкісна крупна насічка Фото: З відкритих джерел

На лицьовому боці монети розміщено державний герб України — тризуб, назву країни та рік випуску 1992. На зворотному боці зазначено номінал — "5 копійок". Гурт може мати як дрібну, так і велику насічку, що є однією з ознак для визначення різновиду монети.

Які ще 5 копійок можуть коштувати дорого

Нумізмати також звертають увагу на інші рідкісні випуски українських 5-копійчаних монет. Серед них:

5 копійок 1996 року — до 1 200 грн;

5 копійок 2001 року — до 1 800 грн;

5 копійок 2003 року — близько 3 000 грн;

окремі різновиди 2007 року — до 500 грн.

Вартість залежить від рідкості штампу, стану монети та попиту серед колекціонерів.

Особливу увагу радять звернути на 5 копійок 2009 року.

5 копійок 2009 року моде коштувати від 20 тис грн Фото: Відкриті джерела

5 копійок 2009 року коштує понад 20 тис. грн

На перший погляд, монета номіналом 5 копійок 2009 року не є рідкісною — її тираж становив близько 110 млн екземплярів. Проте серед них трапляються винятки.

У каталогах нумізматів згадується рідкісний різновид, який не притягується магнітом. Саме такі монети можуть коштувати десятки тисяч гривень.

Зокрема, на одному з українських аукціонів у 2022 році немагнітну 5-копійчану монету 2009 року продали на аукціоні Violity за 20 235 грн.

Ця Монета номіналом 5 копійок 2009 року належить до масових випусків Національного банку України. Вона перебувала в обігу до 2019 року, коли дрібні монети цього номіналу були виведені з готівкового обігу.

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Саме тому фахівці радять перевіряти старі монети звичайним магнітом, адже серед них може трапитися цінний колекційний екземпляр.

НБУ готує нову пам'ятну монету

Тим часом Національний банк України анонсував випуск нової пам'ятної монети номіналом 10 гривень, присвяченої легендарному музичному фестивалю "Червона рута".

Монета буде виготовлена зі срібла та з'явиться в обігу у вересні. Відомо, що її тираж не перевищуватиме 10 тисяч екземплярів, діаметр становитиме 38,6 мм, а маса чистого срібла — 31,1 г.

Колекціонери також активно полюють і на інші рідкісні українські монети. Наприклад, окремі різновиди 1 гривні 1992 року можуть оцінюватися у суму від 12 до 37 тис. грн.

Також Фокус писав, що Нацбанк України розширив серію пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом", представивши ще два нових випуски, присвячені Миколаївській та Одеській областям.