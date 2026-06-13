Національний банк України розширив серію пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом", представивши ще два нових випуски, присвячені Миколаївській та Одеській областям.

В Україні вводять в обіг нові пам’ятні монети, присвячені Миколаївщині та Одещині. Як повідомили в НБУ, нові монети продовжують тематичну серію, що вшановує регіони України та їхню стійкість і внесок у боротьбу та розвиток держави.

Дизайн монет традиційно відображає символіку та особливості регіонів, яким вони присвячені.

У Нацбанку наголошують, що серія "Ми сильні. Ми разом" покликана символізувати згуртованість українців та силу кожної області окремо й держави в цілому.

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До серії додано монети:

"Ми сильні. Ми разом. Миколаївська область";

"Ми сильні. Ми разом. Одеська область".

"У серії обігових пам’ятних монет "Ми сильні. Ми разом" ми розповідаємо історію України через її регіони та людей. Кожна монета є знаком поваги до областей та їхніх мешканців, які своєю працею, мужністю та відданістю зміцнюють державу", — наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

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Він розповів, що Миколаївщина та Одещина, як південні рубежі України, стали символом стійкості, сили духу та боротьби за свободу та надійним форпостом, який зберігає економічну життєздатність країни та її зв’язок зі світом.

"Нові обігові пам’ятні монети — це знак вдячності жителям регіонів за згуртованість і віру в Україну. Ми закарбовуємо в металі незламність українського Півдня та людей, які боронять, відновлюють і розвивають свої громади в найскладніші часи. Бо ми сильні, коли ми разом", — сказав він.

Нові монети НБУ Ми сильні. Ми разом Фото: НБУ

Який вигляд мають нові монети

Нові монети номіналом 10 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс обох монет відповідає дизайну 10-гривневої монети зразка 2018 року: у центрі розміщено номінал, рік карбування та Державний Герб України, обрамлені давньоруським орнаментом.

НБУ оновив серію пам"ятних монет Фото: НБУ

На реверсі зображено стилізовану мапу України з виділенням відповідної області — Миколаївської або Одеської.

Авторкою дизайну реверсу стала Олександра Кучинська, художником аверсу та скульптором — Володимир Дем’яненко.

Де придбати нові пам’ятні монети

Монети є законним платіжним засобом на території України та приймаються всіма установами без обмежень за номіналом 10 гривень.

НБУ поступово вводитиме їх в обіг через банки та інкасаторські компанії. Надалі монети потраплятимуть до клієнтів через фінансові установи.

Загальний тираж становитиме по 2 млн штук кожного виду.

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Частину випуску сформують у спеціальні ролики по 25 монет, тираж кожного — 15 тис. штук.

Ролики можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в банків-дистриб’юторів. Деталі продажу будуть опубліковані додатково на офіційних ресурсах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Нацбанк виводить із обігу частину гривень. Так, банкноти номіналом 50 і 200 грн старого зразка, випущені у 2003–2007 роках замінять на сучасні купюри зразка 2014 року та наступних років випуску.