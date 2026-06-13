Национальный банк Украины расширил серию памятных монет "Мы сильны. Мы вместе", представив еще два новых выпуска, посвященных Николаевской и Одесской областям.

В Украине вводят в обращение новые памятные монеты, посвященные Николаевской и Одесской областям. Как сообщили в НБУ, новые монеты продолжают тематическую серию, посвященную регионам Украины, их стойкости и вкладу в борьбу и развитие государства.

Дизайн монет традиционно отражает символику и особенности регионов, которым они посвящены.

В Нацбанке отмечают, что серия "Мы сильны. Мы вместе" призвана символизировать сплоченность украинцев и силу каждой области в отдельности и государства в целом.

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В серию добавлены монеты:

"Мы сильны. Мы вместе. Николаевская область";

"Мы сильны. Мы вместе. Одесская область".

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"В серии памятных монет, предназначенных для обращения, "Мы сильны. Мы вместе" мы рассказываем историю Украины через её регионы и людей. Каждая монета является знаком уважения к областям и их жителям, которые своим трудом, мужеством и преданностью укрепляют государство", — подчеркнул глава НБУ Андрей Пишный.

Он рассказал, что Николаевская и Одесская области, как южные рубежи Украины, стали символом стойкости, силы духа и борьбы за свободу, а также надежным форпостом, который обеспечивает экономическую жизнеспособность страны и ее связь с миром.

"Новые памятные монеты, предназначенные для обращения, — это знак благодарности жителям регионов за сплоченность и веру в Украину. Мы запечатлеваем в металле несокрушимость украинского Юга и людей, которые защищают, восстанавливают и развивают свои общины в самые сложные времена. Потому что мы сильны, когда мы вместе", — сказал он.

Новые монеты НБУ "Мы сильны. Мы вместе" Фото: НБУ

Как выглядят новые монеты

Новые монеты номиналом 10 гривен изготовлены из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Аверс обеих монет соответствует дизайну 10-гривневой монеты образца 2018 года: в центре размещены номинал, год чеканки и Государственный герб Украины, обрамленные древнерусским орнаментом.

НБУ обновил серию памятных монет Фото: НБУ

На реверсе изображена стилизованная карта Украины с выделением соответствующей области — Николаевской или Одесской.

Автором дизайна реверса стала Александра Кучинская, художником аверса и скульптором — Владимир Демьяненко.

Где можно приобрести новые памятные монеты

Монеты являются законным платежным средством на территории Украины и принимаются всеми учреждениями без ограничений номиналом 10 гривен.

НБУ будет постепенно вводить их в обращение через банки и инкассаторские компании. В дальнейшем монеты будут поступать к клиентам через финансовые учреждения.

Общий тираж составит по 2 млн экземпляров каждого вида.

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Часть тиража будет сформирована в виде специальных наборов по 25 монет, тираж каждого — 15 тыс. штук.

Монеты можно будет приобрести в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и у банков-дистрибьюторов. Подробная информация о продаже будет дополнительно опубликована на официальных ресурсах.

Напомним, ранее стало известно, что Нацбанк выводит из обращения часть гривен. Так, банкноты номиналом 50 и 200 грн старого образца, выпущенные в 2003–2007 годах, заменят на современные купюры образца 2014 года и последующих лет выпуска.