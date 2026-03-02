Розрахунок більше неможливий: які банкноти НБУ вивів з обігу з 2 березня

Паперові банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003-2007 років відсьогодні, 2 березня, більше не можна використовувати під час готівкових розрахунків, а всі торговельні мережі, підприємства сфери послуг, банки і фінансові установи не прийматимуть їх для розрахунків за товари, послуги та платіжних операцій.

Замість паперових купюр тепер використовують тільки монети відповідного номіналу, повідомили в Нацбанку України.

Що робити з рештою паперових банкнот в 1, 2, 5 і 10 гривень

Незважаючи на те, що тепер ці банкноти виведені з обігу, їх можна обміняти на обігові монети чи банкноти всіх номіналів, які перебувають в обігу, можна буде без обмежень і без стягнення плати.

Де можна обміняти банкноти

Провести обмін виведених з обігу банкнот можна в таких фінустановах:

в усіх відділеннях банків України — протягом року з дати вилучення з обігу, до 26 лютого 2027 року включно;

в уповноважених банках (АТ "Ощадбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Райффайзен Банк", АТ "ПУМБ") — протягом трьох років від дати вилучення з обігу, до 28 лютого 2029 року включно;

у Національному банку — наразі безстроково.

Чому вивели з обігу паперові банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень

Перші монети номіналом 1 і 2 гривні з'явилися в Україні 27 квітня 2018 року. Потім, з 20 грудня 2019 року було введено монети по 5 гривень, а з 3 червня 2020 року — по 10 гривень.

Майже шість років тому банки України почали поступово виводити з обігу паперові купюри відповідного номіналу.

Середній термін служби паперової купюри — 2,5 року, тоді як монети можуть служити 20-25 років.

Трохи більше ніж тиждень тому, 23 лютого, НБУ анонсував випуск оновлених банкнот у 200 гривень із патріотичним гаслом: "Слава Україні! Героям слава!"

Крім того, депутати ухвалили рішення перейменувати копійку на "крок" у рамках грошової лексичної реформи. Щоправда, фінансовий аналітик Роман Чорний вважає, що "кроки" не приживуться в Україні.

Нагадаємо, коли в Україні можуть з'явитися банкноти 2 000 і 5 000 гривень.