Расчет больше невозможен: какие банкноты НБУ вывел из оборота со 2 марта

Бумажные банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 с сегодняшнего дня, 2 марта, больше нельзя использовать при наличных расчетах, а все торговые сети, предприятия сферы услуг, банки и финансовые учреждения не будут принимать их для расчетов за товары, услуги и платежных операций.

Вместо бумажных купюр теперь используются только монеты соответствующего номинала, сообщили в Нацбанке Украины.

Что делать с оставшимися бумажными банкнотами в 1, 2, 5 и 10 гривен

Несмотря на то, что теперь эти банкноты выведены из оборота, их можно обменять на оборотные монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов можно будет без ограничений и без взимания платы.

Где можно обменять банкноты

Произвести обмен выведенных из оборота банкнот можно в следующих финучреждениях:

во всех отделениях банков Украины – в течение года с даты изъятия из обращения, до 26 февраля 2027 года включительно;

в уполномоченных банках (АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ") — в течение трех лет с даты изъятия из обращения, до 28 февраля 2029 года включительно;

в Национальном банке — сейчас бессрочно.

Почему вывели из оборота бумажные банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен

Первые монеты номиналом 1 и 2 гривны появились в Украине 27 апреля 2018 года. Затем, с 20 декабря 2019 года были введены монеты по 5 гривен, а с 3 июня 2020 года – по 10 гривен.

Почти шесть лет назад банки Украины начали постепенно выводить из оборота бумажные купюры соответствующего номинала.

Средний срок службы бумажной купюры — 2,5 года, в то время как монеты могут служить 20-25 лет.

Чуть более недели назад, 23 февраля, НБУ анонсировал выпуск обновленных банкнот в 200 гривен с патриотическим лозунгом: "Слава Украине! Героям слава!"

Кроме того, депутаты приняли решение переименовать копейку в "шаг" в рамках денежной лексической реформы. Правда, финансовый аналитик Роман Черный считает, что "шаги" не приживутся в Украине.

