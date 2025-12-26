Максимум 4 года: аналитик объяснил, почему шаги не приживутся в Украине (видео)

27 декабря Верховная Рада рассмотрит законопроект о переименовании копейки в шаг во втором чтении.

Финансовый аналитик Роман Черный не сомневается, что большинство народных депутатов поддержит этот документ, закрыв вопрос переименования, и уже в следующем году украинцы наряду с 50 копейками будут пользоваться 50 шагами. Об этом он рассказал в эфире "Київ 24 live".

Однако эксперт уверен, что шаг как таковой просуществует недолго, поскольку его нивелирует инфляция.

"Это исключительно политическое решение, потому что когда идет война тратить средства хоть какие-то другие вещи, на мой взгляд, совсем нецелесообразно. И сейчас люди будут держать в руках эти шаги и путаться, и это будет их отвлекать от каких-то политических проблем, которые могут происходить в нашей стране", – отметил он.

По его словам, может, и надо отойти от копеек, но сейчас стоит вопрос инфляции, которая ежегодно только растет.

"И поэтому говорить, что эти шаги проживут какой-то длительный срок, невозможно. На мой взгляд, это максимум четыре года. И делать реформу на четыре года – это абсолютно бессмысленная история", – объяснил Черный.

Аналитик не спорит, что, по большому счету, переход не будет дорогим, учитывая, что шаги будут печататься на том же оборудовании и из тех же материалов, что и копейки, однако на данный момент подобные реформы неуместны:

"Это действительно небольшие расходы, но сейчас отвлекать хоть на что-то, вместо того, чтобы помогать нашим ребятам добывать победу, мне кажется, не ко времени".

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что новые монеты, которые будут известны под историческим украинским термином "шаг", ознаменуют собой очередной шаг в сторону от России спустя почти четыре года после полномасштабного вторжения Москвы.

Украина ввела гривну в 1996 году, через пять лет после обретения независимости. Она чеканила собственные монеты, но сохранила прежнее советское название "копейка". "Шаг" использовался в качестве денежного знака на Украине в XVI и XVII веках. Банкноты с названием "шаг" также были в обращении во время Украинской революции 1917–1921 годов.

Если парламент оформит денежную лексическую реформу, то первые монеты "50 шагов" могут появиться уже вскоре.

