Максимум 4 роки: аналітик пояснив, чому шаги не приживуться в Україні (відео)

27 грудня Верховна Рада розгляне законопроєкт про перейменування копійки на шаг у другому читанні.

Фінансовий аналітик Роман Чорний не сумнівається, що більшість народних депутатів підтримає цей документ, закривши питання перейменування, і вже наступного року українці поряд із 50 копійками користуватимуться 50 шагами. Про це він розповів в ефірі "Київ 24 live".

Однак експерт упевнений, що шаг як такий проіснує недовго, оскільки його нівелює інфляція.

"Це виключно політичне рішення, тому що коли йде війна витрачати кошти хоч на якісь інші речі, на мій погляд, зовсім недоцільно. І зараз люди будуть тримати в руках ці шаги і плутатися, і це буде їх відволікати від якихось політичних проблем, які можуть відбуватися в нашій країні", — зазначив він.

За його словами, може, і треба відійти від копійок, але зараз стоїть питання інфляції, яка щороку тільки зростає.

"І тому говорити, що ці шаги проживуть якийсь тривалий термін, неможливо. На мій погляд, це максимум чотири роки. І робити реформу на чотири роки — це абсолютно беззмістовна історія", — пояснив Чорний.

Аналітик не сперечається, що, за великим рахунком, перехід не буде дорогим з огляду на те, що шаги друкуватимуться на тому самому обладнанні та з тих самих матеріалів, що й копійки, проте наразі такі реформи недоречні:

"Це дійсно невеликі витрати, але зараз відволікати хоч на щось, замість того, щоб допомагати нашим хлопцям здобувати перемогу, мені здається, не на часі".

Раніше голова Національного банку України Андрій Пишний заявляв, що нові монети, які будуть відомі під історичним українським терміном "шаг", ознаменують собою черговий крок у бік від Росії через майже чотири роки після повномасштабного вторгнення Москви.

Україна ввела гривню 1996 року, через п'ять років після здобуття незалежності. Вона карбувала власні монети, але зберегла колишню радянську назву "копійка". "Шаг" використовували як грошовий знак в Україні в XVI і XVII століттях. Банкноти з назвою "шаг" також були в обігу під час Української революції 1917-1921 років.

Якщо парламент оформить грошову лексичну реформу, то перші монети "50 шагів" можуть з'явитися вже незабаром.

