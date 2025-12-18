"Шаг" вместо "копейки": почему новое название является более исторически украинским

Нацбанк Украины еще в прошлом году предлагал избавиться от копеек, и переименовать их на "шаги", что более соответствует украинской национальной валюте. Ведь копейки берут свое начало от названий монет Московского царства.

Инициатива Нацбанка была поддержана 18 декабря 2025 года, когда Верховная Рада в первом чтении проголосовала за переименование копейки в шаг. "24 Канал" объяснил, почему это важно для украинцев.

Что не так с копейками и откуда появилось название

"Копейка" — это русское название, оно происходит сперва от народного, а затем официального наименования монет Московского царства.

На них был изображен Георгий-победоносец на коне и с копьем, которым он поражает змея (это герб Москвы). На русском языке копье — это "копье", поэтому название монеты стало русским "копейка", а на украинском "копійка".

Копейка времен Московского царства

Первые копейки вообще назывались "денга" (московская денга — 1/200 рубля, новгородская денга — 1/100) — это дань другим отцам российской государственности — ордынцам, потому что примерно так в Улусе Джучи называли деньги (оригинальное название — данг), а их название происходит от арабских серебряных дирхемов.

Как известно, копейка является частью рубля, его 1/100 (так, кстати, было не всегда), а рубли в Украине сейчас не используются. С 1996 году имеем собственную денежную единицу — гривну.

Ее название происходит от времен средневекового Киевского княжеского государства, где так назывались слитки серебра в форме ромба. В Новгороде это были пруты.

Они весили примерно 140 — 150 граммов и использовались для торговых операций, так как были денежным средством большого номинала.

Российский рубль — это потомок гривны. Чтобы уменьшить номинал гривны, ее рубили на части — так получались рубленые "рубли".

Только во времена Петра Первого рубль начали системно чеканить, хотя аналогичные попытки делали и другие московские цари.

Интересно, что рублевая реформа царя Алексея Михайловича стала возможной благодаря Богдану Хмельницкому. Царь чеканил свой рубль, но ему не хватало собственного серебра. На помощь пришел украинский гетман, который выплатил царю почти миллион таляров серебром в качестве оплаты за военный союз.

Эти деньги известны как "ефимки с признаком", где "ефимок" — это народное название таляра (происходит от названия чешского монетного двора в городе Йоахимсталь), а "признак" — царское клеймо с годом 1655, то есть получение царем денег от гетмана.

Шаги — когда появились и откуда название

Именно в этот исторический период появляются "шаги" — это украинское название для не украинской монеты, а именно части таляра.

Таляр (или талер), который дал название и долларам — это преимущественно серебряные монеты, бывшие в обращении в Новое время в Восточной Европе. Один серебряный таляр должен был весить унцию серебра (30 граммов) и соответствовал стоимости другой популярной монеты — золотого гульдена. Таляры были очень популярны и чеканились в разных тогдашних государствах — немецких княжествах и в пределах Речи Посполитой.

Серебряный талер

Большинство украинских земель в XVI и до середины XVII века входили в состав этого государства, а местные жители использовали таляры, эмитентом которых были польский король и литовский князь. Кроме таляров, ходили и другие популярные в Европе монеты, в частности, дукаты.

Как таляр, так и дукат, и гульден обеспечивались ценным металлом, имели высокий номинал, поэтому для более мелких операций нужны были меньшие по номиналу монеты. Ими стали грОши — от этого названия происходит нынешняя польская монета, которая является 1/100 злотого, а также украинское название денег, как таковых.

Шаг — это украинское название монеты в три гроша. Также его называли "трояк", но название "шаг" было более распространенным.

В 18 веке таляры в Украине исчезают, их заменяют рубли, однако, шаги остаются. Но теперь, согласно весу, это уже не 3 гроша, а 2 копейки. В XIX веке, когда россияне начали чеканить серебряный рубль, шагом начали называть монеты в пол серебряной копейки.

Какие деньги были во времена Гетманщины

Это очень интересный вопрос, над которым бьются историки уже не одно столетие. Есть свидетельства, что гетман Хмельницкий чеканил собственную монету, о ней писал даже московский посол Кунаков. Российский дипломат пишет о монетном дворе в Чернигове, правда, называет его на ордынский манер "минза".

"На тех новых деньгах на одной стороне меч, а на другой стороне ево Богданово имя", — сообщал Григорий Кунаков в Москву в декабре 1649 года.

А французская Gazette de Franse в 1652 году писала, что "казацкий гетман начал чеканить в Украине монету на свой манер, чем вызвал протест польского короля".

Но сами деньги времен Гетманщины не сохранились даже в музеях и коллекциях.

Преемники Хмельницкого также имели собственные монетные дворы, однако сейчас большинство историков склоняются к мнению, что это были не оригинальные монеты, а имитация уже известных. С середины XVIII века, когда автономия Украины была ликвидирована, в стране использовались рубли и копейки, название которых немного изменили на украинский лад.

К традициям украинцы попытались вернуться в эпоху освободительной борьбы. Именно тогда снова появились шаги, правда, не металлические, а бумажные. Это были марки — ныне большая филателистическая редкость, дизайн которых разрабатывали Георгий Нарбут и Антон Середа. Новые шаги "ходили наравне со звонкой монетой" менее года, но во времена Советского Союза исчезли.

Шаги времен УНР

Поэтому отказ от копеек выглядит логичным и уместным.

Но возникает вопрос, если шаг — это 2 копейки, а новая украинская гривна — 100 копеек, то должно быть 1 гривна = 50 шагов? Это не обязательно. История знает множество примеров, где старые традиционные названия денег и монет были модернизированы и получили новую жизнь.

Классическим является пример фунта стерлингов. Исторически он состоял из 4 крон или 20 шиллингов, или 240 пенсов, и лишь в 1971 году правительство отказалось от этого традиционного порядка в пользу понятной всем десятичной системы.

Так, фунт стерлингов стал стоить 100 пенсов, а кроны и шиллинги (а еще было гроуты — это 4 пенса, гинеи — 21 шиллинг и соверена — 1 фунт) стали историей.

