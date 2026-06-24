Не спешите выбрасывать мелочь из свиньи-копилки. Редкие 5 копеек могут стоить больше, чем средняя месячная зарплата.

За обычные 5 копеек могут заплатить до 10 тыс. грн, ведь за таким сокровищем охотятся коллекционеры. В частности, украинская монета номиналом 5 копеек 1992 года, которая, возможно, много лет лежит в вашей копилке или старом кошельке, сегодня представляет значительный интерес для нумизматов. Из-за редких особенностей чеканки её стоимость может в сотни и даже тысячи раз превышать номинал. Об этом говорится в материале "Монеты-ягодки".

По данным экспертов-нумизматов, ценный экземпляр можно определить по нескольким характерным признакам:

средний зуб трезубца имеет утолщение в верхней части;

цифра "1" в дате выполнена с характерным хвостиком;

вторая гроздь на аверсе напоминает прямоугольный треугольник;

на гурте имеется крупная насечка.

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Эксперты объясняют, что такая особенность возникла из-за производственной ошибки при чеканке. В результате небольшое количество монет получило необычный гурт с крупной насечкой, что и сделало их редкими.

5 копеек 1992 года разновидности 1.1ААк — цена до 10 000 грн Фото: Открытые источники

5 копеек 1992 года, разновидность 1.1ААк

За эту монету коллекционеры готовы заплатить от 4 до 10 тыс. грн

При этом похожие 5 копеек с мелкой насечкой по краю относятся к распространённой разновидности и практически не представляют коллекционной ценности.

Эти 5 копеек 1992 года относятся к первым монетам, поступившим в обращение в независимой Украине. Большинство экземпляров, встречающихся в обращении, представляют собой распространённый разновидность 1.1ААм с мелкой насечкой на гурте, поэтому особой коллекционной ценности они не представляют.

В зависимости от состояния и особенностей чеканки их стоимость может достигать 10 тыс. грн и более.

В основном 5-копейчатые монеты 1992 года изготавливались из магнитной стали, однако специалисты отмечают, что иногда встречаются и немагнитные экземпляры, которые вызывают повышенный интерес у коллекционеров.

Редкая крупная насечка Фото: Из открытых источников

На лицевой стороне монеты изображен государственный герб Украины — тризуб, название страны и год выпуска — 1992. На оборотной стороне указан номинал — "5 копеек". Гурт может иметь как мелкую, так и крупную насечку, что является одним из признаков для определения разновидности монеты.

Какие ещё 5 копеек могут дорого стоить

Нумизматы также обращают внимание на другие редкие выпуски украинских 5-копейчатых монет. Среди них:

5 копеек 1996 года — до 1 200 грн;

5 копеек 2001 года — до 1 800 грн;

5 копеек 2003 года — около 3 000 грн;

отдельные разновидности 2007 года — до 500 грн.

Стоимость зависит от редкости штампа, состояния монеты и спроса среди коллекционеров.

Особое внимание рекомендуется обратить на монету номиналом 5 копеек 2009 года.

Монета номиналом 5 копеек 2009 года может стоить от 20 тыс. грн Фото: Открытые источники

5 копеек 2009 года стоит более 20 тыс. грн

На первый взгляд, монета номиналом 5 копеек 2009 года не является редкой — её тираж составил около 110 млн экземпляров. Однако среди них встречаются исключения.

В каталогах нумизматов упоминается редкая разновидность, которая не притягивается магнитом. Именно такие монеты могут стоить десятки тысяч гривен.

В частности, на одном из украинских аукционов в 2022 году немагнитную монету номиналом 5 копеек 2009 года продали на аукционе Violity за 20 235 грн.

Эта монета номиналом 5 копеек 2009 года относится к серийным выпускам Национального банка Украины. Она находилась в обращении до 2019 года, когда мелкие монеты этого номинала были выведены из наличного обращения.

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Именно поэтому специалисты советуют проверять старые монеты обычным магнитом, ведь среди них может оказаться ценный коллекционный экземпляр.

НБУ готовит новую памятную монету

Тем временем Национальный банк Украины объявил о выпуске новой памятной монеты номиналом 10 гривен, посвященной легендарному музыкальному фестивалю "Червона рута".

Монета будет изготовлена из серебра и поступит в обращение в сентябре. Известно, что её тираж не превысит 10 тысяч экземпляров, диаметр составит 38,6 мм, а масса чистого серебра — 31,1 г.

Коллекционеры также активно ищут и другие редкие украинские монеты. Например, отдельные разновидности монеты номиналом 1 гривна 1992 года могут оцениваться в сумму от 12 до 37 тыс. грн.

Кроме того, "Фокус" сообщал , что Нацбанк Украины расширил серию памятных монет "Мы сильны. Мы вместе", представив ещё два новых выпуска, посвящённых Николаевской и Одесской областям.