Европарламент против: в резолюции раскритиковали строительство ветряных электростанций в Карпатах

Европейский парламент в резолюции от 8 июля выразил обеспокоенность строительством ветровых электростанций в высокогорных природоохранных районах Карпат, в частности в связи с планами установить 30 турбин на полонине Руна.

Об этом, как сообщает издание "Голка", говорится в тексте резолюции, принятой Европарламентом по итогам доклада Еврокомиссии по Украине.

В документе отмечается, что ветровая энергетика является более безопасной и устойчивой альтернативой ископаемому топливу, однако Украину призвали развивать её за пределами природоохранных территорий. Также в резолюции отмечается, что развитие возобновляемой энергетики и сохранение природы не должны противоречить друг другу, ведь существуют другие территории для энергетической инфраструктуры, не содержащие уникальных природных сред обитания и девственных лесов.

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Председатель общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив заявила, что резолюция подтверждает обоснованность многолетней работы журналистов и экологов, выступавших против застройки высокогорья.

"Стране нужны ветряные мельницы, но не в высокогорье. Это разрушает горы, ведь для доставки лопастей на вершины приходится вырубать леса под дороги", — сказала она.

По словам Федорив, петиция ветерана и биолога Андрея Тупикова с призывом разработать законодательство для защиты Карпат собрала более 26 тысяч подписей. В то же время, по её словам, правительство разрешило строительство на полонине Руна, а в парламенте удалось не допустить принятия законодательной инициативы, которая открывала возможность строительства ветряных мельниц в Карпатах — ей не хватило одного голоса.

В 2025 году на полонине Руна уже появились фундаменты под будущие ветряные мельницы. В том же году комитеты по экологии и евроинтеграции Верховной Рады провели выездное заседание по вопросам сохранения Карпат, а в марте 2026 года петиция об их защите собрала более 26 тысяч подписей менее чем за неделю. В мае 2026 года полиция закрыла уголовное дело против журналистки Елены Мудрой, которая освещала застройку высокогорья.

Напомним, в 2025 году экологи заявляли об обострении экологических проблем в Карпатах во время войны. Среди основных угроз они называли масштабные вырубки лесов, инфраструктурные проекты, строительство ветровых электростанций на полонинах и прокладку дорог через девственные леса.

В частности, весной 2025 года на полонине Руна началось строительство дорог и фундаментов для ветроэлектростанции. По данным экологов, работы начались без положительного заключения по оценке воздействия на окружающую среду, а к концу сентября на высоте 1300–1400 метров уже подготовили 11 площадок и залили как минимум восемь фундаментов.

В мае 2026 года немецкое издание Bild сообщило, что с начала полномасштабной войны почти 32 тысячи украинских мужчин незаконно пересекли границу с Румынией через Карпаты. По словам румынской пограничницы Юлии Стан, в стране они получают убежище и могут остаться в ЕС.