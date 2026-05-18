В Румынию сбежали 32 тысячи украинцев, несколько десятков погибли в горах, — СМИ

С начала полномасштабной войны РФ спасатели из Румынии почти 400 раз выезжали в горы для спасения пострадавших, но несмотря на все 39 человек погибли.

Поэтому почти 32 тысяч украинских мужчин незаконно прибыли в Румынию. Об этом пишет немецкое издание Bild.

В стране они получают убежище и могут остаться в ЕС.

"С начала войны около 32 тысяч украинских мужчин незаконно прибыли в Румынию... Они получают убежище и могут остаться в ЕС. Здесь они в безопасности", — сообщила румынская пограничница Юлия Стан.

Руководитель спасательной команды в Румынии Дэн Бэнга, который спасает и ищет пострадавших нелегалов, рассказал изданию о планах открыть после завершения войны туристический маршрут через Карпаты из Румынии в Украину "в память обо всех украинцах, которые прошли здесь через горы".

Відео дня

Отметим, что в Украине по официальным данным около 1,6 млн военнообязанных в розыске, около 250 тысяч человек находится в СЗЧ. Также есть 1,37 млн забронированных лиц и около 1,15 млн украинцев, имеющих отсрочку.

Реформа мобилизации в Украине: что известно

Напомним, что в Верховной Раде обсуждают изменения в правила бронирования от мобилизации. Законопроект предлагает, чтобы забронированные военнообязанные ежемесячно делали взносы на оборону от 8 647 до 17 294 гривен. Об этом сообщил народный депутат Максим Заремский. По его словам, соответствующие нормы содержит законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне".

Также недавно в Украине обновили правила онлайн-перебронирования военнообязанных через "Дію". Для части работников срок оформления сократили с 72 до 24 часов после обновления военно-учетных данных. Изменения касаются госорганов, критически важных предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса.