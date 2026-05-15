Бронирование за донаты: украинцам предлагают покупать отсрочку от мобилизации за 8,5 тыс. грн

В Верховной Раде обсуждают изменения в правила бронирования от мобилизации. Законопроект предлагает, чтобы забронированные военнообязанные ежемесячно делали взносы на оборону от 8 647 до 17 294 гривен.

Об этом сообщил народный депутат Максим Заремский в блицинтервью "Телеграфу".

По его словам, соответствующие нормы содержит законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне".

Согласно документу, забронированные лица должны участвовать в обороне государства одним из способов: работать на объекте критической инфраструктуры, служить в резерве или делать целевые взносы на нужды армии.

"Под целевыми взносами подразумевается направление средств в виде пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины, других законных военных формирований, проще говоря — донаты", — сказал Заремский.

По словам депутата, сумма таких взносов должна составлять от одной до двух минимальных зарплат ежемесячно. Платить их должно именно забронированное лицо.

Также законопроект предусматривает создание открытого реестра всех забронированных лиц. Как пояснил Заремский, это нужно для прозрачности и борьбы с фиктивным бронированием. В то же время данные, которые могут раскрыть информацию о критических предприятиях, обещают обезличивать.

Отдельно документ предлагает сократить перечень предприятий, работники которых могут получить бронирование. По словам депутата, благодаря открытому реестру из перечня смогут убрать учреждения, которые не имеют отношения к критической инфраструктуре.

Недавно в Украине обновили правила онлайн-перебронирования военнообязанных через "Дію". Для части работников срок оформления сократили с 72 до 24 часов после обновления военно-учетных данных. Изменения касаются госорганов, критически важных предприятий и компаний оборонно-промышленного комплекса.