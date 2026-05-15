Бронювання за донати: українцям пропонують купувати відстрочку від мобілізації за 8,5 тис. грн

У Верховній Раді обговорюють зміни до правил бронювання від мобілізації. Законопроєкт пропонує, щоб заброньовані військовозобов’язані щомісяця робили внески на оборону від 8 647 до 17 294 гривень.

Про це повідомив народний депутат Максим Заремський у бліцінтерв’ю “Телеграфу”.

За його словами, відповідні норми містить законопроєкт №15237 “Про справедливе бронювання та участь в обороні”.

Згідно з документом, заброньовані особи повинні брати участь в обороні держави одним зі способів: працювати на об’єкті критичної інфраструктури, служити в резерві або робити цільові внески на потреби армії.

“Під цільовими внесками мається на увазі направлення коштів у вигляді пожертви на потреби Збройних сил України, інших законних військових формувань, простіше кажучи — донати”, — сказав Заремський.

За словами депутата, сума таких внесків має становити від однієї до двох мінімальних зарплат щомісяця. Сплачувати їх повинна саме заброньована особа.

Відео дня

Також законопроєкт передбачає створення відкритого реєстру всіх заброньованих осіб. Як пояснив Заремський, це потрібно для прозорості та боротьби з фіктивним бронюванням. Водночас дані, які можуть розкрити інформацію про критичні підприємства, обіцяють знеособлювати.

Окремо документ пропонує скоротити перелік підприємств, працівники яких можуть отримати бронювання. За словами депутата, завдяки відкритому реєстру з переліку зможуть прибрати установи, які не мають стосунку до критичної інфраструктури.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15237 про нові правила бронювання від мобілізації. Документ пропонує надавати відстрочку лише за умови роботи на критичній інфраструктурі, служби в резерві або цільових внесків на оборону.

Нещодавно в Україні оновили правила онлайн-перебронювання військовозобов’язаних через “Дію”. Для частини працівників термін оформлення скоротили з 72 до 24 годин після оновлення військово-облікових даних. Зміни стосуються держорганів, критично важливих підприємств та компаній оборонно-промислового комплексу.