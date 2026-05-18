В Румунію втекли 32 тисячі українців, кілька десятків загинули в горах, — ЗМІ

З початку повномасштабної війни РФ рятувальники з Румунії майже 400 разів виїжджали в гори для порятунку постраждалих, але попри все 39 людей загинули.

Відтак майже 32 тисяч українських чоловіків незаконно прибули до Румунії. Про це пише німецьке видання Bild.

У країні вони отримують притулок і можуть залишитися в ЄС.

"З початку війни близько 32 тисяч українських чоловіків незаконно прибули до Румунії… Вони одержують притулок і можуть залишитися в ЄС. Тут вони в безпеці", — повідомила румунська прикордонниця Юлія Стан.

Керівник рятувальної команди в Румунії Ден Бенга, який рятує та шукає потерпілих нелегалів, розповів виданню про плани відкрити після завершення війни туристичний маршрут через Карпати з Румунії в Україну "на згадку про всіх українців, які пройшли тут через гори".

Зазначимо, що в Україні за офіційними даними близько 1,6 млн військовозобов’язаних у розшуку, біля 250 тисяч людей перебуває у СЗЧ. Також є 1,37 млн заброньованих осіб та близько 1,15 млн українців, що мають відстрочку.

Реформа мобілізації в Україні: що відомо

Нагадаємо, що у Верховній Раді обговорюють зміни до правил бронювання від мобілізації. Законопроєкт пропонує, щоб заброньовані військовозобов’язані щомісяця робили внески на оборону від 8 647 до 17 294 гривень. Про це повідомив народний депутат Максим Заремський. За його словами, відповідні норми містить законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь в обороні".

Також нещодавно в Україні оновили правила онлайн-перебронювання військовозобов’язаних через "Дію". Для частини працівників термін оформлення скоротили з 72 до 24 годин після оновлення військово-облікових даних. Зміни стосуються держорганів, критично важливих підприємств та компаній оборонно-промислового комплексу.