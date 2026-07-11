Топливный кризис в России уже перестал быть чисто отраслевой проблемой и превратился в фактор, бьющий по кошелькам простых россиян. Это становится дополнительным фактором социальной напряжённости среди жителей РФ.

Аналитики отмечают, что с начала года цены на бензин в розничной торговле выросли почти на 10 %, что вдвое превышает официальный уровень инфляции и является самым сильным топливным шоком за первое полугодие с 2011 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По оценкам экспертов, около трети нефтеперерабатывающих мощностей России в настоящее время не работает после ударов ВСУ по нефтепромышленным объектам с начала 2026 года. Производство бензина уже сократилось примерно до 850 тысяч баррелей в сутки по сравнению с более чем 1 млн год назад, тогда как пиковый летний спрос достигает около 110 тысяч тонн в день.

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Ситуацию дополнительно обостряет сезон уборки урожая, который традиционно повышает спрос на топливо. Последствия ощущаются буквально в каждом регионе: нормирование топлива ввели более чем в половине из 83 субъектов РФ, очереди на заправках тянутся часами, а в Иркутске возле АЗС даже установили переносные туалеты для водителей, ожидающих в очереди.

Между тем Кремль запретил экспорт бензина и авиатоплива, чтобы оставить больше топлива на внутреннем рынке. Власти РФ уже начали импортировать топливо из Индии и ведут переговоры с Казахстаном о закупке соответствующих ресурсов.

Социальная напряженность растет параллельно с очередями на заправках: уже 60 % россиян заявили об ухудшении экономической ситуации, а более половины респондентов сообщили о снижении уровня жизни. На фоне топливного кризиса правительство РФ уже снизило прогноз экономического роста на 2026 год до 0,4%.

Эксперты единодушны — высокая инфляция и жесткие процентные ставки только усиливают давление на бизнес и потребителей, провоцируя волну дефолтов и опасения по поводу возможного банковского кризиса. В то же время официальная риторика Кремля расходится с реальностью: президент РФ Владимир Путин признал дефицит топлива, но назвал удары по нефтяным объектам "некритическими", а вице-премьер Александр Новак охарактеризовал ситуацию как "непростую, но контролируемую", однако официальная статистика и очереди граждан свидетельствуют об обратном.

Ранее "Фокус" сообщал о том, что в РФ ожидается обострение топливного кризиса. Отмечается, что из-за остановки работы НПЗ в Омске в России могут усугубиться проблемы с поставками топлива.

Впоследствии стало известно, как бензиновый кризис приводит к криминализации России. Блогер Дмитрий Чернышов предсказывает России такое же мафиозное беззаконие, как в США сто лет назад.