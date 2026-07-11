Інфляція, витрати, соціальна напруга: Bloomberg розкрив вплив паливної кризи на життя РФ

Паливна криза в Росії вже перестала бути суто галузевою проблемою й перетворилася на фактор, що б'є по гаманцях простих росіян. Це стає додатковим фактором соціальної напруги серед мешканців РФ.

Аналітики відзначають, що щ початку року ціни на бензин у роздрібній торгівлі зросли майже на 10%, що вдвічі перевищує офіційний рівень інфляції та є найсильнішим паливним шоком за перше півріччя з 2011 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Pа оцінками експертів, близько третини нафтопереробних потужностей Росії наразі не працює після ударів ЗСУ по нафтопромислових об'єктах з початку 2026 року. Виробництво бензину вже впало приблизно до 850 тисяч барелів на добу проти понад 1 млн рік тому, тоді як пікова літня потреба сягає близько 110 тисяч тон на день.

Ситуацію додатково загострює сезон збирання врожаю, який традиційно підвищує попит на паливо. Наслідки відчутні буквально в кожному регіоні: нормування пального запровадили більш ніж у половині з 83 суб'єктів РФ, черги на заправках розтягуються на години, а в Іркутську біля АЗС навіть встановили переносні туалети для водіїв, які чекають в черзі.

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Тим часом Кремль заборонив експорт бензину та авіапалива, аби залишити більше палива на внутрішньому ринку. Влада РФ уже почала імпортувати пальне з Індії та веде перемовини з Казахстаном про закупівлю відповідних ресурсів.

Соціальна напруга зростає паралельно з чергами на заправках: вже 60% росіян заявили про погіршення економічної ситуації, а понад половина респондентів повідомили про зниження рівня життя. На тлі паливної кризи уряд РФ уже знизив прогноз економічного зростання на 2026 рік до 0,4%.

Експерти однозначні — висока інфляція та жорсткі процентні ставки тільки посилюють тиск на бізнес і споживачів, провокуючи хвилю дефолтів і побоювання щодо можливої банківської кризи. Водночас офіційна риторика Кремля розходиться з реальністю, адже президент РФ Володимир Путін визнав паливний дефіцит, але назвав удари по нафтових об'єктах "не критичними", а віце-прем'єр Олександр Новак описав ситуацію як "непросту, але контрольовану", але офіційна статистика та черги громадян свідчать про протилежне.

Раніше Фокус повідомляв про те, як РФ очікує загострення паливної кризи. Зазначається, що через зупинку роботи НПЗ в Омську, в Росії можуть посилитися проблеми з постачанням пального.

Згодом стало відомо, як бензинова криза призводить до криміналізації Росії. Блогер Дмитро Чернишов пророкує Росії таке саме мафіозне беззаконня, як у США сто років тому.