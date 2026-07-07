Проблеми з пальним у РФ можуть загостритися: найбільший НПЗ припинив роботу після атаки БпЛА, — ЗМІ

Найбільший нафтопереробний завод Росії, розташований в Омську, призупинив роботу після атаки України. Зазначається, що через зупинку підприємства, яке забезпечує значну частину виробництва бензину в РФ, у країні можуть посилитися проблеми з постачанням пального.

Як пише Reuters із посиланням на власні джерела в нафтогазовій галузі, після удару безпілотника Омський нафтопереробний завод був змушений припинити переробку нафти.

Зокрема, факт пошкодження заводу підтвердив і повноважний представник президента РФ у Сибірському федеральному окрузі Анатолій Серишев. За його словами, удар пошкодив виробничі об'єкти підприємства, однак працівники не постраждали. Зараз на місці оцінюють масштаби руйнувань і проводять відновлювальні роботи. При цьому російська влада не повідомила, наскільки серйозно атака вплинула на роботу заводу.

Втім, джерела Reuters стверджують, що наслідки виявилися значними: після удару загорілася установка первинної перегонки нафти CDU-10, яка забезпечує майже 40% усіх виробничих потужностей підприємства. Саме вона зазнала пошкоджень і вийшла з ладу.

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Крім цього, довелося зупинити й установку CDU-11, яка відповідає ще приблизно за 37% переробки. Безпосередньо вона не постраждала від удару, однак були пошкоджені інженерні комунікації, без яких її експлуатація неможлива. Та все ж співрозмовники агентства зазначають, що цей блок, введений в експлуатацію лише у 2023 році, можуть повернути до роботи найближчим часом.

Ба більше, після атаки Омський НПЗ також припинив продавати бензин і дизельне пальне через Санкт-Петербурзьку міжнародну товарну біржу. На думку співрозмовників Reuters, це може ще більше ускладнити ситуацію на російському паливному ринку, який уже неодноразово стикався з дефіцитом через атаки на нафтопереробну інфраструктуру.

Водночас завод має дві законсервовані установки первинної переробки, які теоретично можна повернути в експлуатацію. Кожна з них здатна переробляти близько 10 тисяч тонн нафти на добу, однак поки що невідомо, чи планує підприємство задіяти ці резервні потужності.

За даними Reuters, у 2024 році Омський нафтопереробний завод переробив близько 22 мільйонів тонн нафти, або приблизно 440 тисяч барелів на добу. За цей час підприємство випустило близько 5 мільйонів тонн бензину та 8 мільйонів тонн дизельного пального, тому його зупинка може відчутно позначитися на забезпеченні паливом різних регіонів Росії.

Нагадаємо, 6 липня Омський нафтопереробний завод у Росії атакували безпілотники. Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що після удару підприємство призупинило роботу. Водночас російська влада офіційно підтвердила лише падіння уламків дронів і не повідомляла про ураження заводу.

Згодом Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив успішний удар по Омському нафтопереробному заводу. У відомстві зазначили, що відстань до нього від державного кордону України — майже 2,5 тис. км.