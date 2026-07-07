Проблемы с топливом в РФ могут обостриться: крупнейший НПЗ прекратил работу после атаки БПЛА, — СМИ

Крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, расположенный в Омске, приостановил работу после атаки со стороны Украины. Отмечается, что из-за остановки предприятия, обеспечивающего значительную часть производства бензина в РФ, в стране могут усугубиться проблемы с поставками топлива.

Как сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в нефтегазовой отрасли, после удара беспилотника Омский нефтеперерабатывающий завод был вынужден приостановить переработку нефти.

В частности, факт повреждения завода подтвердил и полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серишев. По его словам, удар повредил производственные объекты предприятия, однако работники не пострадали. Сейчас на месте оценивают масштабы разрушений и проводят восстановительные работы. При этом российские власти не сообщили, насколько серьезно атака повлияла на работу завода.

Впрочем, источники Reuters утверждают, что последствия оказались значительными: после удара загорелась установка первичной перегонки нефти CDU-10, которая обеспечивает почти 40 % всех производственных мощностей предприятия. Именно она получила повреждения и вышла из строя.

Відео дня

Кроме того, пришлось остановить и установку CDU-11, на долю которой приходится ещё примерно 37 % переработки. Сама установка не пострадала от удара, однако были повреждены инженерные коммуникации, без которых её эксплуатация невозможна. Тем не менее собеседники агентства отмечают, что этот блок, введенный в эксплуатацию лишь в 2023 году, могут вернуть в строй в ближайшее время.

Более того, после атаки Омский НПЗ также прекратил продажу бензина и дизельного топлива через Санкт-Петербургскую международную товарную биржу. По мнению собеседников Reuters, это может еще больше осложнить ситуацию на российском топливном рынке, который уже неоднократно сталкивался с дефицитом из-за атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

В то же время на заводе имеются две законсервированные установки первичной переработки, которые теоретически можно вернуть в эксплуатацию. Каждая из них способна перерабатывать около 10 тысяч тонн нефти в сутки, однако пока неизвестно, планирует ли предприятие задействовать эти резервные мощности.

По данным Reuters, в 2024 году Омский нефтеперерабатывающий завод переработал около 22 миллионов тонн нефти, или примерно 440 тысяч баррелей в сутки. За это время предприятие произвело около 5 миллионов тонн бензина и 8 миллионов тонн дизельного топлива, поэтому его остановка может ощутимо сказаться на обеспечении топливом различных регионов России.

Напомним, 6 июля Омский нефтеперерабатывающий завод в России подвергся атаке беспилотников. Глава Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что после удара предприятие приостановило работу. В то же время российские власти официально подтвердили лишь падение обломков дронов и не сообщали о поражении завода.

Впоследствии Генеральный штаб Вооружённых сил Украины подтвердил успешный удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу. В ведомстве отметили, что расстояние до него от государственной границы Украины составляет почти 2,5 тыс. км.