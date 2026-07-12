Одна из стран ЕС ввела важные изменения для украинцев: что нужно знать

Украинцам в Германии разрешили обменивать водительские права без сдачи экзаменов.

Украинские беженцы в Германии получат возможность обменять национальные водительские удостоверения на немецкие без повторной сдачи теоретического и практического экзаменов. Соответствующее решение одобрил Бундесрат, поддержав законопроект федерального правительства. Об этом сообщает Visitukraine.today.

Речь идет о включении Украины в специальный перечень стран (Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung), граждане которых могут обменять водительское удостоверение по упрощенной процедуре.

Что изменится для украинцев в Германии

После вступления в силу новых правил украинцы, имеющие действующие национальные водительские удостоверения, смогут обратиться в местный орган по выдаче водительских удостоверений (Führerscheinstelle или Fahrerlaubnisbehörde) и обменять их на немецкие без прохождения повторного обучения и сдачи экзаменов.

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В то же время для оформления удостоверения, как и раньше, потребуется подать пакет документов, а именно:

заявление;

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий законность пребывания в Германии;

украинские водительские права;

при необходимости — его официальный перевод;

медицинские справки и документы, предусмотренные немецким законодательством.

Какие правила действуют сейчас для украинцев

В настоящее время украинцы, находящиеся в Германии по программе временной защиты (параграф 24), могут пользоваться украинскими водительскими удостоверениями в соответствии с регламентом ЕС 2022/1280. Однако, если они желают получить именно немецкие водительские права, действующие правила, как правило, требуют сдачи теоретического и практического экзаменов в автошколе.

Новые нормы призваны упростить процедуру, повысить мобильность украинцев и облегчить им доступ к работе, особенно в тех сферах, где наличие немецких водительских прав является важным условием трудоустройства.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы могут столкнуться с проблемами при пересечении границы из-за нарушения правил перевозки наличных или несоблюдения требований страны въезда в отношении минимальной суммы средств.