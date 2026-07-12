Одна з країн ЄС запровадила важливі зміни для українців: що потрібно знати

Українцям у Німеччині дозволили обмінювати водійські права без іспитів.

Українські біженці в Німеччині отримають можливість обмінювати національні водійські посвідчення на німецькі без повторного складання теоретичного та практичного іспитів. Відповідне рішення схвалив Бундесрат, підтримавши законопроєкт федерального уряду. Про це повідомляє Visitukraine.today.

Йдеться про внесення України до спеціального переліку країн (Anlage 11 Fahrerlaubnis-Verordnung), громадяни яких можуть обміняти посвідчення водія за спрощеною процедурою.

Що зміниться для українців у Німеччині

Після набуття чинності новими правилами українці, які мають чинні національні водійські посвідчення, зможуть звернутися до місцевого органу з видачі водійських посвідчень (Führerscheinstelle або Fahrerlaubnisbehörde) та обміняти їх на німецькі без проходження повторного навчання й складання іспитів.

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Водночас для оформлення посвідчення, як і раніше, потрібно буде подати пакет документів, а саме:

заяву;

документ, що посвідчує особу та підтверджує законність перебування в Німеччині;

українське водійське посвідчення;

за потреби — його офіційний переклад;

медичні довідки та документи, передбачені німецьким законодавством.

Які правила для українців діють зараз

Наразі українці, які перебувають у Німеччині за програмою тимчасового захисту (параграф 24), можуть користуватися українськими водійськими посвідченнями відповідно до регламенту ЄС 2022/1280. Проте, якщо вони бажають отримати саме німецьке посвідчення, чинні правила зазвичай вимагають складання теоретичного та практичного іспитів у автошколі.

Нові норми мають спростити процедуру, підвищити мобільність українців та полегшити їхній доступ до роботи, особливо у сферах, де наявність німецького посвідчення водія є важливою умовою працевлаштування.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що українці можуть зіткнутися з проблемами під час перетину кордону через порушення правил перевезення готівки або недотримання вимог країни в'їзду щодо мінімальної суми коштів.