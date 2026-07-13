Где в Европе самая богатая молодежь: рейтинг ЕЦБ удивил результатами

Эксперты провели анализ стран, в которых молодые европейцы обладают наибольшим капиталом, и объяснили, почему разница в доходах достигает сотен тысяч евро.

Возможность приобрести собственное жилье или накопить стартовый капитал до 35 лет зависит не только от уровня зарплаты. Согласно новому исследованию Европейского центрального банка (ЕЦБ), на которое ссылается Euronews, разница в благосостоянии молодых европейцев достигает сотен тысяч евро. Если на Мальте медианный чистый капитал людей в возрасте до 35 лет превышает четверть миллиона евро, то в Финляндии он составляет всего 5,7 тыс. евро.

Именно такие результаты показало исследование финансов и потребления домохозяйств (HFCS), опубликованное ЕЦБ .

Где живёт самая богатая молодёжь Европы

В среднем медианный чистый капитал жителей еврозоны в возрасте от 16 до 34 лет составляет 24 600 евро. Это менее одной пятой от общего медианного показателя для всех домохозяйств, который оценивается в 140 100 евро.

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Наивысшие показатели зафиксированы в следующих странах:

Мальта — 257 500 евро;

Люксембург — 135 000 евро;

Бельгия — 97 200 евро;

Хорватия — 82 000 евро;

Словакия — 74 600 евро.

Медианный чистый капитал жителей еврозоны в возрасте от 16 до 34 лет — рейтинг ЕЦБ Фото: ECB

Кроме того, в группу стран с относительно высоким уровнем благосостояния молодежи вошли Эстония, Чехия и Литва, где медианный доход превышает 59 тыс. евро.

Молодежь в Италии в три раза богаче немецкой Фото: Unsplash

Италия опередила Германию

Среди крупнейших экономик Европейского Союза неожиданным лидером стала Италия. У молодых итальянцев медианный чистый капитал составляет 53 500 евро, что почти втрое больше, чем в Германии.

Для сравнения:

Италия — 53 500 евро;

Франция — 27 700 евро;

Испания — 23 700 евро;

Германия — 17 600 евро.

В то же время Германия опережает лишь несколько стран, оказавшихся в конце рейтинга.

Кто оказался внизу списка

Самый низкий уровень накопленного капитала среди молодых людей был зафиксирован в:

Финляндии — 5 700 евро;

Греции — 9 900 евро;

Австрии — 13 400 евро;

Латвии — 16 900 евро.

Исследование также показало, что в Ирландии, Португалии, Венгрии и Нидерландах у молодых людей чистые сбережения составляют от 23,9 до 40,9 тыс. евро.

Почему у молодых людей столь разные доходы

Профессор Мюнхенского университета имени Людвига-Максимилиана Фабиан Пфеффер объясняет, что крупное состояние в возрасте до 35 лет редко формируется исключительно за счет заработной платы.

По его словам, гораздо большее влияние оказывают семейные ресурсы: финансовая помощь родителей, подаренное или унаследованное жилье, возможность получить ипотеку и доступность недвижимости.

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"Когда мы видим, что у молодых людей уже есть значительный капитал, не стоит объяснять это только личной финансовой дисциплиной. Это также история семьи и институтов, которые создают возможности для накопления богатства", — отметил эксперт.

Он отмечает, что именно покупка первого жилья чаще всего становится ключевым этапом в накоплении капитала. Однако сделать этот шаг без поддержки семьи становится всё сложнее из-за высокой стоимости недвижимости.

Имущественное неравенство начинается ещё до 30 лет

По мнению Пфеффера, разница в доходах возникает задолго до получения наследства в зрелом возрасте. Она формируется ещё тогда, когда молодые люди начинают самостоятельную жизнь, получают образование, выходят на рынок труда или пытаются приобрести первое жильё.

Именно поэтому уровень благосостояния молодежи в значительной степени определяется не только собственными доходами, но и возможностями, которые обеспечивают семья, финансовая система и государственная политика.

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