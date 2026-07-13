Де в Європі найбагатша молодь: рейтинг ЄЦБ здивував результатами

Фахівці оцінили країни, де молоді європейці мають найбільший капітал та пояснили, чому різниця у статках сягає сотень тисяч євро.

Можливість придбати власне житло чи накопичити перший капітал людині до 35-річного віку залежить не лише від рівня зарплати. Згідно із новим дослідженням Європейського центрального банку (ЄЦБ), на яке посилається Euronews, різниця у статках молодих європейців сягає сотень тисяч євро. Якщо на Мальті медіанний чистий капітал людей віком до 35-ти перевищує чверть мільйона євро, то у Фінляндії він становить лише 5,7 тис. євро.

Саме такі результати показало дослідження фінансів і споживання домогосподарств (HFCS), оприлюднене ЄЦБ.

Де живе найбагатша молодь Європи

У середньому медіанний чистий капітал жителів єврозони віком від 16 до 34 років становить 24 600 євро. Це менш ніж п'ята частина від загального медіанного показника для всіх домогосподарств, який оцінюється у 140 100 євро.

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Найвищі показники зафіксовано у таких країнах:

Мальта — 257 500 євро;

Люксембург — 135 000 євро;

Бельгія — 97 200 євро;

Хорватія — 82 000 євро;

Словаччина — 74 600 євро.

Медіанний чистий капітал жителів єврозони віком від 16 до 34 років — рейтинг ЄЦБ Фото: ECB

Також до групи країн із відносно високим рівнем добробуту молоді увійшли Естонія, Чехія та Литва, де медіанні статки перевищують 59 тис. євро.

Молодь в Італії втричі багатша за німецьку Фото: Unsplash

Італія випередила Німеччину

Серед найбільших економік Європейського Союзу несподіваним лідером стала Італія. Молоді італійці мають медіанний чистий капітал 53 500 євро, що майже втричі більше, ніж у Німеччині.

Для порівняння:

Італія — 53 500 євро;

Франція — 27 700 євро;

Іспанія — 23 700 євро;

Німеччина — 17 600 євро.

Водночас Німеччина випереджає лише кілька країн, які опинилися наприкінці рейтингу.

Хто опинився внизу списку

Найменший рівень накопиченого капіталу серед молодих людей зафіксували у:

Фінляндії — 5 700 євро;

Греції — 9 900 євро;

Австрії — 13 400 євро;

Латвії — 16 900 євро.

Дослідження також показало, що в Ірландії, Португалії, Угорщині та Нідерландах молоді люди мають від 23,9 до 40,9 тис. євро чистих статків.

Чому молоді люди володіють настільки різними статками

Професор Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана Фабіан Пфеффер пояснює, що великі статки у віці до 35 років рідко формуються лише завдяки заробітній платі.

За його словами, значно більший вплив мають сімейні ресурси: фінансова допомога батьків, подароване або успадковане житло, можливість отримати іпотеку та доступність нерухомості.

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"Коли ми бачимо, що молоді люди вже мають значний капітал, не варто пояснювати це лише особистою фінансовою дисципліною. Це також історія сім'ї та інституцій, які створюють можливості для накопичення багатства", — зазначив експерт.

Він наголошує, що саме купівля першого житла найчастіше стає ключовим етапом у формуванні капіталу. Однак зробити цей крок без підтримки родини дедалі складніше через високу вартість нерухомості.

Майнова нерівність починається ще до 30 років

На думку Пфеффера, різниця у статках виникає задовго до отримання спадщини в зрілому віці. Вона формується ще тоді, коли молоді люди починають самостійне життя, здобувають освіту, виходять на ринок праці або намагаються придбати перше житло.

Саме тому рівень добробуту молоді значною мірою визначають не лише власні доходи, а й можливості, які забезпечують родина, фінансова система та державна політика.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що одна з країн ЄС запровадила важливі зміни для українців. Зокрема, йдеться про водіїв. Так, українським громадянам у Німеччині дозволили обмінювати водійські права без іспитів.