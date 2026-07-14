После войны будет поздно: почему бизнес называет нынешний период "окном возможностей" для инвестиций

На Международном экономическом форуме во Львове в этом году обсуждались инвестиции в условиях войны, искусственный интеллект, ветераны и человеческий капитал. Отдельным событием стала выставка "Контрасты".

Инвестиции в условиях войны, дефицит кадров, искусственный интеллект и возвращение ветеранов к гражданской жизни — темы, которые обсуждались в рамках Международного экономического форума, прошедшего во Львове. Мероприятие этого года собрало представителей украинского и международного бизнеса, правительственных чиновников, экспертов и предпринимателей. Однако не только их. Одним из событий форума стала выставка "Контрасты" львовской художницы Андрианы Матис, которая после показа в странах Европы вернулась в Украину. Фокус посетил форум и пообщалось с художницей о том, как искусство сегодня также стало частью разговора о будущем Украины.

Что обсуждали на IEF 2026 во Львове

Два дня дискуссий сформировали главный посыл IEF 2026 — военная экономика Украины преодолела порог выживания. Поэтому бизнес инвестирует, экспортирует, внедряет искусственный интеллект и строит энергетическую автономию именно сейчас. И делает он это не вопреки стратегии, а в качестве стратегии.

Роман Матис — президент International Investment Office, организатор Международного экономического форума и идейный вдохновитель дискуссий форума Фото: International Economic Forum

Президент International Investment Office, организатор Международного экономического форума Роман Матис отметил, что в этом году главной задачей форума было создать площадку не для деклараций, а для поиска практических решений.

Мы сознательно составляли программу так, чтобы на одной сцене встретились те, кто инвестирует, те, кто устанавливает правила, и те, кто ежедневно поддерживает экономику в рабочем состоянии. Форум показал, что украинский бизнес уже живёт в будущем — задача государства и партнёров — догнать его

"Мне кажется, что отличие этого года — в глубине дискуссии. Мы говорили о вещах, которые не всегда прямо монетизируются, но определяют будущее страны. Форум стал площадкой для поиска ответов и решения важных общественных проблем", — сказал он в комментарии Фокусу.

Программа форума была построена вокруг тем, которые сегодня непосредственно влияют на конкурентоспособность Украины: человеческий капитал, искусственный интеллект, реинтеграция ветеранов, верховенство права, инвестиционный климат, энергетическая безопасность, развитие экспорта и восстановление.

Среди докладчиков были представители крупного бизнеса, международных компаний, ИТ-сектора, производственной сферы, государственных учреждений и экспертного сообщества. Они делились не столько оценками проблем, сколько уже реализованными решениями.

Как подчеркнул Роман Матис, было важно пригласить компании, которые уже имеют практический опыт работы с ветеранами, использования ИИ или развития человеческого капитала.

Лейтмотивом форума стал тезис о том, что война — не повод откладывать важные решения

"Мы хотели, чтобы компании говорили не о том, что государство должно сделать для них, а о том, что они уже сделали сами. Такие практики могут использовать и другие, и именно это создает добавленную ценность форума", — отметил организатор.

В ходе дискуссий особое внимание было уделено тому, что война не остановила инвестиционную активность.

"Дело в том, что и украинские, и международные компании уже сейчас инвестируют в Украину. Они пользуются моментом, потому что сегодня есть возможность участвовать в проектах, которые в других условиях обошлись бы значительно дороже. Мы действительно страна возможностей. Особенно во время войны", — подчеркнул Матис.

Участники панельных дискуссий сошлись во мнении, что главная проблема Украины заключается не в законодательстве, а в его применении. Так, управляющий партнер ЮК "Матвиев и Партнеры" Сергей Матвиев назвал ключевыми рисками для инвесторов коррупцию и непредсказуемое правоприменение.

В то же время первый вице-президент ТПП Украины Михаил Непран обратил внимание на слабое развитие фондового рынка, а генеральный директор Schneider Electric Украина Михаил Бубнов призвал упростить доступ бизнеса к международному финансированию и более активно продвигать Украину как страну для инвестиций.

Генеральные директора ИТ-компаний обсуждали переход ИИ от экспериментальных решений к повседневному использованию Фото: International Economic Forum

Особое внимание участники уделили влиянию искусственного интеллекта на бизнес-процессы и рынок труда. Представители ИТ-компаний говорили о переходе ИИ от экспериментальных решений к повседневному использованию, а также об изменении запросов клиентов, которые все чаще ожидают не отдельных услуг, а готовых технологических решений.

Генеральный директор ZONE3000 Сергей Скурихин привел пример того, как чат-бот компании за год взял на себя около 30 % работы службы поддержки без сокращения персонала, при этом увеличив количество обслуживаемых клиентов. Генеральный директор "Прозрачных решений" Алексей Радченко рассказал, что ИИ сделал персонализированное обучение экономически целесообразным, позволив масштабировать проект благодаря автоматической генерации контента.

Еще одной сквозной темой стал человеческий капитал. Обсуждения касались нехватки кадров, взаимодействия бизнеса с образовательными учреждениями, программ переквалификации и реинтеграции ветеранов.

Основательница Alltogether.jobs Ольга Новикова привела данные исследования, согласно которым 73 % ветеранов сталкиваются с трудностями при поиске работы, и назвала наиболее эффективную практику для компаний — ветеранские офисы и должности специалистов по реинтеграции, а главное, восприятие ветерана в первую очередь как профессионала.

Отдельной темой стала реинтеграция ветеранов. Основательница Alltogether.jobs Ольга Новикова рассказала о наиболее эффективной практике для компаний Фото: International Economic Forum

Отдельные панельные дискуссии были посвящены энергетической устойчивости предприятий, развитию распределенной генерации, правовым гарантиям для инвесторов, а также украинско-польскому экономическому партнерству как одному из направлений интеграции Украины в европейский рынок.

Обсуждения рынка труда объединил общий исходный сценарий: война может затянуться, и кадровые стратегии нужно перестраивать уже сейчас

Искусство как часть экономики устойчивого развития

Именно тему устойчивости человека и общества продолжила выставка "Контрасты".

Особым событием форума стал концептуальный проект "За мгновение", созданный в сотрудничестве с Андрианой Матис и аукционным домом "Меркурий" — первым аукционным домом искусств на западе Украины. Основой проекта стала авторская серия Андрианы Матис "Контрасты"

Серия состоит из пяти диптихов, в каждом из которых одно полотно символизирует гармонию, а второе — намеренно повреждено: расстреляно, сожжено, разорвано или сломано.

Художница Андриана Матис представила свою выставку "Контрасты" Фото: International Economic Forum

Художница объясняет, что серия зародилась как личная рефлексия на события 2022 года и призвана показать двойственность человеческой жизни.

"Жизнь не состоит только из добра. Мы всегда стремимся окружить себя светом, но когда приходит зло, не будучи к нему готовыми, переживаем это гораздо болезненнее. Именно об этой двойственности и рассказывает "Контрасты"", — рассказала Андриана Матис Фокусу.

Каждая работа имеет свой сюжет — "Судьба", "Тихая ночь", "Счастье", "Дом", "Свободная земля". В то же время все они объединены общей идеей: после самого мрачного периода всегда наступает возрождение.

Коллекцию проекта, наряду с работами серии "Контрасты", дополнили произведения выдающихся украинских художников — Петра Старуха, Опанаса Заливахи, Олега Минько, Андрея Саенко-Вергуна, Анатолия Степаненко, Никиты Цоя и Николая Трегуба Фото: International Economic Forum

Особенностью экспозиции является то, что часть полотен повреждена не имитацией, а реальными механическими ударами, в частности, от пневматического оружия.

"Можно было просто нарисовать следы выстрелов. Но картина тоже должна была это почувствовать. Она пережила удар и звук. Только так можно было честно передать эмоции войны", — объясняет автор.

Авторская серия Андрианы Матис "Контрасты" — цикл работ, построенный на столкновении противоположностей, в которых живет сегодняшняя Украина: света и тьмы, хрупкости и силы, тишины и взрыва, мгновения и вечности

По словам художницы, она сознательно использует яркие цвета, хотя и рассказывает о войне.

"Люди тянутся к цвету. Если сделать всё чёрным, они уже знают, что там — боль. А когда видят яркую цветовую гамму, подходят поближе. И только тогда открывают для себя истинный смысл работы", — говорит Матис.

Фото: IEF 2026

Между прошлым и будущим — всего один шаг

До возвращения в Украину серия "Контрасты" была представлена в десяти странах Европы, в том числе в Европейском парламенте и Музее дизайна в Барселоне.

По словам художницы, основной аудиторией выставок за рубежом были украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

"Одной из главных задач было объединить украинские общины. Мы хотели сказать людям: мы здесь, мы ждем, возвращайтесь. Всем сейчас нелегко — и в Украине, и за рубежом. Но всё обязательно будет хорошо", — говорит она.

Именно из этой серии родилась концепция проекта — идея мгновения как самого ценного актива военного времени: когда завтра не гарантировано никому, именно мгновение — встречи, решения, творческого жеста — становится точкой, в которой творится будущее

Именно поэтому возвращение серии во Львов в рамках Международного экономического форума стало символическим.

Пока участники дискуссионных панелей говорили о том, что нельзя ждать благоприятных условий для восстановления, а нужно создавать новую экономику Украины уже сегодня, проходящая рядом выставка напоминала, что между прошлым и будущим — всего лишь один шаг. И никакое восстановление невозможно без людей, их опыта и способности переживать потери.

Lviv Summer Jazz Fest 2026 собрал 47 музыкантов Фото: Lviv Summer Jazz Fest

Музыкальная кульминация — Lviv Summer Jazz Fest

Ярким музыкальным событием форума стал Lviv Summer Jazz Fest 2026, который на этот раз собрал 47 музыкантов — украинских и зарубежных исполнителей, от признанных звезд джаза до ярких молодых талантов.

Дни деловых дискуссий превратились в праздник живой музыки, а роль фестиваля давно вышла за рамки развлечения: Lviv Summer Jazz Fest демонстрирует миру, что Львов даже во время войны остается городом культуры, свободы и европейского духа. Сочетание экономического форума с джазовым фестивалем стало фирменной формулой IEF — там, где днём говорят об инвестициях, вечером звучит джаз.

Отметим, что International Economic Forum (IEF) — это ежегодная экономическая платформа во Львове, объединяющая бизнес, власти, дипломатию и экспертное сообщество вокруг вопросов инвестиций, экономической устойчивости и европейской интеграции Украины. Организатор и идейный вдохновитель форума — Роман Матис, президент International Investment Office (IIO). Дискуссии IEF 2026 освещались ведущими деловыми СМИ, в частности Mind.ua.

Следующий Международный экономический форум состоится во Львове 11–12 июня 2027 года.