Оборонный кредит: Украина сможет закупать китайские детали для дронов на средства ЕС, — FT

Украина получила разрешение использовать часть оборонного кредита ЕС для закупки китайских компонентов для беспилотников, которых не хватает в Европе.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с этим решением.

Речь идет о первом оборонном транше в размере 5,9 млрд евро, предназначенном для закупки дронов. Он является частью более крупного кредита на поддержку Украины, из которого 60 млрд евро предусмотрено на оборонные закупки.

Согласно условиям кредита, оборонную продукцию за счет средств ЕС в основном должны закупать на едином рынке Евросоюза, в Украине или в одобренных странах-партнерах, в частности в Канаде. Для поставщиков из других стран доля таких компонентов в контракте не должна превышать 35%.

В то же время правила предусматривают исключение. Если необходимые товары невозможно приобрести достаточно быстро или в нужном количестве в разрешенных странах, Украина может обратиться к Брюсселю с просьбой разрешить закупку в других государствах.

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Украина воспользовалась этой возможностью для получения первого оборонного транша на сумму 5,9 млрд евро. По данным источников FT, Киев получил разрешение на закупку определенных китайских компонентов для дронов, которых в Европе нет в достаточном количестве.

Это решение свидетельствует о нехватке отдельных компонентов в европейском оборонном производстве. Украинская оборонная промышленность также не успевает удовлетворять потребности в некоторых деталях для беспилотников.

По словам украинских чиновников, дроны в настоящее время являются причиной около 80 % потерь российских войск на поле боя.

ЕС ранее обвинял Китай в том, что он является "ключевым фактором, способствующим войне России" против Украины из-за поставок для российского военно-промышленного комплекса. В то же время в Евросоюзе признают, что украинская оборонная промышленность также зависит от китайских компонентов.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко сообщил, что Украина впервые получит возможность использовать часть международной финансовой помощи для выплат военнослужащим. Это стало возможным после принятия Европейским союзом нового кредитного решения.

В конце апреля ЕС разблокировал для Украины масштабный пакет финансовой поддержки на 90 млрд евро, рассчитанный на два года. По словам Пушкаренко, средства планируется направить в первую очередь на оборону, поддержание экономической стабильности и подготовку страны к предстоящей зиме.