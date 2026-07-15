Оборонний кредит: Україна зможе купувати китайські деталі для дронів за кошти ЄС, — FT

Україна отримала дозвіл використовувати частину оборонного кредиту ЄС для закупівлі китайських компонентів для безпілотників, яких не вистачає в Європі.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на двох людей, знайомих із рішенням.

Йдеться про перший оборонний транш у розмірі 5,9 млрд євро, призначений для закупівлі дронів. Він є частиною ширшого кредиту для підтримки України, з якого 60 млрд євро передбачено на оборонні закупівлі.

За умовами кредиту оборонну продукцію за кошти ЄС переважно мають закуповувати на єдиному ринку Євросоюзу, в Україні або у схвалених країнах-партнерах, зокрема Канаді. Для постачальників з інших країн частка таких компонентів у контракті не повинна перевищувати 35%.

Водночас правила передбачають виняток. Якщо необхідні товари неможливо достатньо швидко або в потрібній кількості придбати у дозволених країнах, Україна може попросити Брюссель дозволити закупівлю в інших державах.

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Україна скористалася цією можливістю для першого оборонного траншу на 5,9 млрд євро. За даними джерел FT, Київ отримав дозвіл купувати певні китайські компоненти для дронів, яких у Європі немає в достатній кількості.

Рішення свідчить про нестачу окремих компонентів у європейському оборонному виробництві. Українська оборонна промисловість також не встигає забезпечувати потреби у деяких деталях для безпілотників.

За словами українських посадовців, дрони зараз спричиняють близько 80% втрат російських військ на полі бою.

ЄС раніше звинувачував Китай у тому, що він є “ключовим чинником, який сприяє війні Росії” проти України через постачання для російського військово-промислового комплексу. Водночас у Євросоюзі визнають, що українська оборонна промисловість також залежить від китайських компонентів.

Раніше народний депутат від фракції “Слуга народу” Арсеній Пушкаренко повідомляв, що Україна вперше отримає можливість використовувати частину міжнародної фінансової допомоги для виплат військовослужбовцям. Це стало можливим після ухвалення Європейським Союзом нового кредитного рішення.

Наприкінці квітня ЄС розблокував для України масштабний пакет фінансової підтримки на 90 млрд євро, розрахований на два роки. За словами Пушкаренка, кошти планують спрямувати насамперед на оборону, підтримку економічної стійкості та підготовку країни до наступної зими.