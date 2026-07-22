В платежках за коммуналку могут появиться QR-коды: для чего они нужны

Платежки за коммуналку с QR-кодом могут появиться в Украине. Соответствующий закон уже получен Верховной Радой и отправлен на изучение профильному комитету.

Инициатором законопроекта № 15435 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" выступил народный депутат фракции "Слуга народа" Сергей Гривко.

Как говорится в пояснительной записке, инициатива направлена на то, чтобы усилить защиту прав потребителей. Законопроект предусматривает прозрачность тарифов, новые требования к квитанциям и дополнительные гарантии для тех, кто платит за ЖКУ.

В частности, депутаты предлагают внедрение на законодательном уровне "тарифной декларации", как утвержденного уполномоченным органом документа, где будет подана информация об экономическом обосновании, расчете (структуре) и составляющих цены (тарифа) на жилищно-коммунальные услуги.

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Причем речь идет об открытом доступе потребителей не только к новым тарифным декларациям, но и просмотреть данные за предыдущие периоды.

Также законопроект предусматривает обновление требований к счетам. В них должно быть больше понятной информации о всех начислениях, периодах их проведения и расчете задолженности, чтобы потребители могли самостоятельно проверить правильность сумм.

Чтобы человек мог получить все данные по тому или иному пункту в платежке, в парламенте предлагают внедрить использование QR-кода. Он должен обеспечивать быстрый доступ потребителей к тарифной декларации, согласно которой сформирован тариф (плата) за услуги.

Что еще предлагает законопроект № 15435

Усовершенствование требований к содержанию счетов на оплату жилищно-коммунальных услуг путем повышения прозрачности информации по всем начислениям и задолженности.

Установление дополнительных гарантий непрерывного предоставления жилищно-коммунальных услуг и недопущение нарушения прав потребителей через обстоятельства, не зависящие от них.

Ужесточение ответственности исполнителей жилищно-коммунальных услуг и управляющих многоквартирных домов за достоверность расчетов, правильность определения стоимости услуг и соблюдение требований законодательства при формировании и применении цен (тарифов).

Запрет исполнителям ЖКУ ограничивать или прекращать их предоставление (кроме временного ограничения по техническим причинам) потребителям, проживающим на территориях четырех областей, где идут активные боевые действия, или на временно оккупированных РФ территориях с целью недопущения искусственного ухудшения условий их жизни в сложившихся обстоятельствах.

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