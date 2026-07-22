У рахунках за комуналку можуть з'явитися QR-коди: для чого вони потрібні

Квитанції за комунальні послуги з QR-кодом можуть з’явитися в Україні. Відповідний законопроект уже надійшов до Верховної Ради та переданий на розгляд профільного комітету.

Ініціатором законопроекту № 15435 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг" виступив народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Гривко.

Як зазначено у пояснювальній записці, ініціатива спрямована на посилення захисту прав споживачів. Законопроект передбачає прозорість тарифів, нові вимоги до квитанцій та додаткові гарантії для тих, хто сплачує за житлово-комунальні послуги.

Зокрема, депутати пропонують запровадити на законодавчому рівні "тарифну декларацію" — документ, затверджений уповноваженим органом, де буде наведено інформацію про економічне обґрунтування, розрахунок (структуру) та складові ціни (тарифу) на ЖКП.

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Причому йдеться про відкритий доступ споживачів не лише до нових тарифних декларацій, а й до даних за попередні періоди.

Також законопроект передбачає оновлення вимог до рахунків. У них має бути більше зрозумілої інформації про всі нарахування, періоди їх здійснення та розрахунок заборгованості, щоб споживачі могли самостійно перевірити правильність сум.

Щоб людина могла отримати всі дані щодо того чи іншого пункту в платіжці, у парламенті пропонують запровадити використання QR-коду. Він має забезпечувати швидкий доступ споживачів до тарифної декларації, на основі якої сформовано тариф (плату) за послуги.

Що ще передбачає законопроект № 15435

Удосконалення вимог до оформлення рахунків за оплату житлово-комунальних послуг шляхом підвищення прозорості інформації щодо всіх нарахувань та заборгованості.

Встановлення додаткових гарантій безперебійного надання житлово-комунальних послуг та недопущення порушення прав споживачів через обставини, що не залежать від них.

Посилення відповідальності виконавців житлово-комунальних послуг та управителів багатоквартирних будинків за достовірність розрахунків, правильність визначення вартості послуг та дотримання вимог законодавства при формуванні та застосуванні цін (тарифів).

Заборона виконавцям ЖКП обмежувати або припиняти їх надання (крім тимчасового обмеження з технічних причин) споживачам, які проживають на територіях чотирьох областей, де тривають активні бойові дії, або на тимчасово окупованих РФ територіях з метою недопущення штучного погіршення умов їхнього життя за нинішніх обставин.

Нагадаємо, експерт відповів на запитання, чи будуть українці платити більше за світло.

Також повідомлялося, в яких містах українці платитимуть за воду найбільше та чи мають вони право змінювати квитанції.