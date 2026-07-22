Создание Координационного центра по бронированию отменили: в чем причина

Неделю назад на сайте Минэкономики появилось сообщение о создании Координационного центра по бронированию, однако позже его удалили и сообщили, что решение было "преждевременным". В настоящее время решение об упразднении этого органа мотивируют сменой правительства.

На заседании Кабинета министров Украины 22 июля 2026 года было принято решение об отмене постановления правительства о создании Координационного центра по организации призыва военнообязанных, сообщает "ЭП" со ссылкой на источники в правительстве.

Решение об упразднении Центра мотивируется сменой правительства

В решении также сообщается, что Минэкономики не учло замечания Минэнерго, Минюста, Минразвития и СБУ к постановлению о создании Координационного центра.

16 июля, когда на сайте Минэкономики появилось "преждевременное" сообщение, в нём говорилось, что "Координационный центр будет действовать в качестве временного консультативно-совещательного органа… В круг его задач входит координация деятельности государственных органов и поиск решений для проблемных ситуаций в сфере бронирования".

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Кроме того, Центр должен был рассматривать предложения государственных органов о признании предприятий критически важными для экономики.

Государственные органы должны учитывать рекомендации Центра при принятии решений о критической важности предприятий.

В ЕП напомнили, что 1 июля тогдашний министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил с трибуны Верховной Рады, что за последние 12 месяцев число зарегистрированных работников экономики выросло на 300 тысяч.

До этого, 25 июня, Министерство экономики утвердило новые критерии, по которым предприятия, учреждения и организации смогут получить статус важных для национальной экономики.

Однако 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового правительства, возглавит которое премьер-министр Сергей Корецкий, а Алексея Соболева сменил Александр Кравченко, управляющий партнер украинского офиса McKinsey & Company.

Напомним, "Фокус" писал об изменениях в правительстве и о том, кого назначили на должности.

Кроме того, мы напомнили, как формируется правительство в Украине и за что отвечает президент, а за что — парламент.