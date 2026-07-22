Створення Координаційного центру з бронювання скасували: в чому причина

Тиждень тому на сайті Мінекономіки з'явилось повідомлення про створення Координаційного центру з бронювання, однак пізніше його видалили та повідомили, що рішення було "передчасним". Нині рішення про скасування органу мотивують зміною уряду.

На засіданні Кабінету міністрів України від 22 липня 2026 року було ухвалене рішення про скасування постанови уряду щодо створення Координаційного центру з організації бронювання військовозобов'язаних, повідомляє ЕП із посиланням на джерела в Уряді.

Рішення про скасування Центру мотивують зміною уряду

У рішенні також повідомляють, що Мінекономіки не врахувало зауваження Міненерго, Мінʼюсту, Мінрозвитку та СБУ до постанови про створення Координаційного центру.

16 липня, коли з'явилось "передчасне" повідомлення на сайті Мінекономіки, то в ньому йшлося про те, що "Координаційний центр діятиме як тимчасовий консультативно-дорадчий орган… У колі його завдань – координація державних органів та пошук рішень для проблемних ситуацій у питаннях бронювання".

Відео дня

Також Центр мав розглядати пропозиції державних органів щодо визнання підприємств критично важливими для економіки.

Державні органи мали б враховувати рекомендації Центру під час ухвалення рішень про критичну важливість підприємств.

В ЕП нагадали, що 1 липня тодішній міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив на трибуні Верховної Ради, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тисяч.

Перед цим, 25 червня, Мінекономіки затвердило нові критерії, за якими підприємства, установи та організації зможуть отримати статус важливих для національної економіки.

Але 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового уряду, яким керуватиме прем'єр-міністр Сергій Корецький і Олексія Соболева замінив Олександр Кравченко, керівний партнер українського офісу McKinsey & Company.

Нагадаємо, Фокус писав про зміни в Уряді і про те, кого призначили на посади.

Також ми нагадали, як формують Уряд в Україні і за що відповідає президент, а за що парламент.