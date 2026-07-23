В Украине возник дефицит билетов: 340 тысяч запросов ежедневно, что будет делать УЗ

В "Укрзалізниці" заявили, что не планируют перебрасывать вагоны с региональных или пригородных маршрутов на популярные летние направления. Для решения проблемы нехватки билетов компания увеличивает количество рейсов, добавляет вагоны и обновляет подвижной состав.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці" в комментарии РБК-Украина.

В компании отметили, что летом спрос на поездки в Карпаты и на морское побережье вырос в несколько раз. В начале июня ежедневно фиксировалось около 340 тысяч запросов на билеты — это примерно в четыре раза больше, чем доступных мест. В настоящее время заполняемость поездов на всех направлениях составляет 95–100%.

Чтобы увеличить количество мест, в июне парк пополнился шестью новыми пассажирскими вагонами и тремя модернизированными детскими. С 28 июня также вступил в силу новый график движения, который предусматривает 12 дополнительных рейсов, ускорение трех поездов, продление четырех маршрутов до Карпат и перевод восьми поездов на ежедневный график. В связи с высоким спросом компания также назначала дополнительные рейсы в Рахов, Мукачево и Солотвино.

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В компании сообщили, что благодаря этим изменениям уже удалось частично сократить дефицит мест. В частности, на маршруте Киев — Львов соотношение между спросом и количеством мест сократилось с 5:1 до 4:1.

"Дополнительные рейсы назначаются по мере возможности, а информация о них оперативно публикуется на официальных ресурсах компании", — отметили в "Укрзалізниці".

В то же время в УЗ подчеркнули, что весь имеющийся подвижной состав уже максимально задействован в перевозках. Компания не планирует безосновательно отменять пассажирские, пригородные или региональные рейсы, ведь она должна обеспечивать стабильное сообщение между всеми регионами, а также осуществлять эвакуационные, медицинские, военные и другие критически важные перевозки.

В 2026 году "Укрзалізниця" планирует обновить 1184 пассажирских вагона на собственных производственных мощностях. Также в этом году компания рассчитывает ввести в эксплуатацию 60 новых вагонов украинского производства.

Напомним, в апреле "Укрзалізниця" запустила онлайн-продажу билетов на пригородные поезда еще в семи областях. С тех пор жители Львовской, Волынской, Тернопольской, Ровенской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей могут покупать билеты через смартфон.

Ранее также сообщалось, что в случае угрозы атак дронов-камикадзе "Укрзалізниця" действует в соответствии со специальными протоколами безопасности. Если поблизости обнаруживаются БПЛА, пассажирские поезда останавливают, а людей эвакуируют.