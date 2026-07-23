В Україні виник дефіцит квитків: 340 тисяч запитів щодня, що буде робити УЗ

В "Укрзалізниці" заявили, що не планують перекидати вагони з регіональних чи приміських маршрутів на популярні літні напрямки. Для боротьби з дефіцитом квитків компанія збільшує кількість рейсів, додає вагони та оновлює рухомий склад.

Про це повідомили в "Укрзалізниці" у коментарі РБК-Україна.

У компанії зазначили, що влітку попит на поїздки до Карпат і морського узбережжя зріс у кілька разів. На початку червня щодня фіксували близько 340 тисяч запитів на квитки — це приблизно вчетверо більше, ніж доступних місць. Наразі населеність поїздів на всіх напрямках становить 95–100%.

Щоб збільшити кількість місць, у червні парк поповнили шістьма новими пасажирськими вагонами та трьома модернізованими дитячими. Із 28 червня також запрацював новий графік руху, який передбачає 12 додаткових рейсів, прискорення трьох поїздів, продовження чотирьох маршрутів до Карпат і переведення восьми поїздів на щоденний графік. Через високий попит компанія також призначала додаткові рейси до Рахова, Мукачева та Солотвина.

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У компанії повідомили, що завдяки цим змінам уже вдалося частково зменшити дефіцит місць. Зокрема, на напрямку Київ — Львів співвідношення між попитом і кількістю місць скоротилося з 5:1 до 4:1.

"Додаткові рейси призначають у міру можливості, а інформацію про них оперативно публікують на офіційних ресурсах компанії", — зазначили в "Укрзалізниці".

Водночас в УЗ наголосили, що весь наявний рухомий склад уже максимально залучений до перевезень. Компанія не планує безпідставно скасовувати пасажирські, приміські чи регіональні рейси, адже має забезпечувати стабільне сполучення між усіма регіонами, а також виконувати евакуаційні, медичні, військові та інші критично важливі перевезення.

У 2026 році "Укрзалізниця" планує оновити 1184 пасажирські вагони на власних виробничих потужностях. Також цього року компанія розраховує ввести в експлуатацію 60 нових вагонів українського виробництва.

Нагадаємо, у квітні "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж квитків на приміські поїзди ще в семи областях. Відтоді мешканці Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей можуть купувати квитки через смартфон.

Раніше також повідомлялося, що під час загрози атак дронів-камікадзе "Укрзалізниця" діє за спеціальними протоколами безпеки. Якщо поблизу фіксують БПЛА, пасажирські поїзди зупиняють, а людей евакуюють.