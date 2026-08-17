У Ferrexpo одна проблема — Жеваго, — Financial Times

Одно из самых авторитетных мировых деловых изданий Financial Times посвятило отдельный материал кризисной ситуации в Ferrexpo и проблемам компании, связанным с ее крупнейшим акционером Константином Жеваго, — пишет УНИАН.

Ferrexpo должна до середины сентября привлечь не менее $100 млн, чтобы избежать неплатежеспособности. Однако даже успешное привлечение средств не решит главную проблему компании, а лишь даст ей дополнительное время. Такой проблемой источники Financial Times называют крупнейшего акционера Ferrexpo Константина Жеваго, который владеет 49% акций и не соглашается на уменьшение своей доли.

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Когда-то Ferrexpo была одним из ведущих мировых поставщиков железорудных окатышей. Её рыночная капитализация достигала $3 млрд, а годовая выручка в 2021 году — $2,5 млрд. Сейчас стоимость компании сократилась примерно до $200 млн, а сама она предупреждает о реальной угрозе банкротства.

По состоянию на конец июня у Ferrexpo было всего $27 млн доступных средств. Компания признает, что нет никакой уверенности в успешном привлечении нового капитала. Если найти финансирование не удастся, она может начать процедуру неплатежеспособности.

"У Ferrexpo есть одна проблема — её крупнейший акционер. Всё настолько просто", — заявило изданию источник Financial Times, близкий к компании.

С марта 2025 года украинские налоговые органы прекратили возмещать Ferrexpo НДС. Это произошло после введения персональных санкций в отношении Жеваго.

Кроме того, акции украинских предприятий группы Ferrexpo находятся под арестом в рамках требований Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который пытается вернуть средства, выплаченные вкладчикам обанкротившегося банка "Финансы и Кредит". Размер заявленных Фондом требований составляет около $1 млрд.

Начиная с 2022 года Ferrexpo AG не возвращает Полтавскому ГОКу валютную выручку от реализации продукции. Сегодня задолженность Ferrexpo AG перед комбинатом превышает 620 млн долларов, что отражено в официальной отчетности Полтавского ГОКа.

В связи с невозвратом валютной выручки в начале августа компания Ferrexpo также сообщила о штрафных санкциях на сумму 788 млн долларов, связанных с введением валютных ограничений после начала полномасштабного российского вторжения.

Дополнительные 100 млн долларов позволили бы Ferrexpo стабилизировать финансовое положение, частично возобновить работу и выиграть время для решения вопроса с возмещением НДС.

Однако даже бывшие руководители компании признают: новое финансирование лишь отсрочит кризис, но не устранит его причины.

По информации Financial Times, переговоры о привлечении финансирования ведутся с конца 2025 года, однако продвигаются с трудом. Жеваго готов поддержать привлечение капитала только при условии, что сам сможет принять в нем участие и сохранит влияние на компанию.

В то же время сокращение доли Жеваго до уровня менее 25 % могло бы лишить его статуса конечного бенефициарного владельца Ferrexpo и устранить одно из основных препятствий для возобновления возмещения НДС. Это также сделало бы привлечение стороннего инвестора гораздо более реальным.

Однако Жеваго продолжает удерживать свои 49 % акций, несмотря на то что компания безуспешно борется за выживание. Один из источников Financial Times утверждает, что он пытается контролировать ситуацию и "замедлять процесс" привлечения финансирования.