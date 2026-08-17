У Ferrexpo одна проблема – Жеваго, – Financial Times

Одне з найавторитетніших світових ділових видань Financial Times присвятило окремий матеріал кризовій ситуації у Ferrexpo та проблемам компанії, пов’язаним із її найбільшим акціонером Костянтином Жеваго, – пише УНIАН.

Ferrexpo має до середини вересня залучити щонайменше $100 млн, щоб уникнути неплатоспроможності. Однак навіть успішне залучення коштів не розв’яже головної проблеми компанії, а лише дасть їй додатковий час. Такою проблемою джерела Financial Times називають найбільшого акціонера Ferrexpo Костянтина Жеваго, який зберігає 49% акцій і не погоджується на зменшення своєї частки.

Колись Ferrexpo була одним із провідних світових постачальників залізорудних окатків. Її ринкова капіталізація сягала $3 млрд, а річний виторг у 2021 році – $2,5 млрд. Тепер вартість компанії скоротилася приблизно до $200 млн, а сама вона попереджає про реальну загрозу банкрутства.

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Станом на кінець червня Ferrexpo мала лише $27 млн доступних коштів. Компанія визнає, що немає жодної впевненості в успішному залученні нового капіталу. Якщо знайти фінансування не вдасться, вона може розпочати процедуру неплатоспроможності.

"У Ferrexpo є одна проблема – її найбільший акціонер. Усе настільки просто", – заявило виданню джерело Financial Times, близьке до компанії.

Із березня 2025 року українські податкові органи припинили відшкодовувати Ferrexpo ПДВ. Це сталося після запровадження персональних санкцій проти Жеваго.

Крім того, акції українських підприємств групи Ferrexpo перебувають під арештом у межах вимог Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який намагається повернути кошти, виплачені вкладникам збанкрутілого банку "Фінанси та Кредит". Розмір заявлених Фондом вимог становить близько $1 млрд.

Починаючи з 2022 року Ferrexpo AG не повертає Полтавському ГЗК валютну виручку за реалізовану продукцію. Сьогодні борг Ferrexpo AG перед комбінатом перевищує 620 млн доларів, що відображено в офіційній звітності Полтавського ГЗК.

У звʼязку з неповерненням валютної виручки, на початку серпня Ferrexpo також повідомила про штрафні санкції на суму $788 млн, пов’язані із застосуванням валютних обмежень після початку повномасштабного російського вторгнення.

Додаткові $100 млн дали б Ferrexpo змогу стабілізувати фінанси, частково відновити роботу та виграти час для вирішення питання з відшкодуванням ПДВ.

Проте навіть колишні керівники компанії визнають: нове фінансування лише відтермінує кризу, але не усуне її причин.

За інформацією Financial Times, переговори про залучення фінансування тривають із кінця 2025 року, однак просуваються складно. Жеваго готовий підтримати залучення капіталу лише за умови, що сам зможе взяти в ньому участь і збереже вплив на компанію.

Водночас зменшення частки Жеваго до рівня менш як 25% могло б позбавити його статусу кінцевого бенефіціарного власника Ferrexpo та усунути одну з основних перешкод для відновлення відшкодування ПДВ. Це також зробило б залучення стороннього інвестора значно реалістичнішим.

Однак Жеваго продовжує триматися за свої 49% акцій, попри те що компанія безуспішно бореться за виживання. Одне з джерел Financial Times стверджує, що він намагається контролювати ситуацію та "гальмувати процес" залучення фінансування.