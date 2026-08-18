Доллар и евро пошли вниз: что показали обменные пункты и межбанковский рынок сегодня

Сегодня доллар и евро продемонстрировали снижение на межбанковском рынке. В центре внимания — свежие котировки и курс НБУ.

На валютном рынке Украины 18 августа доллар на межбанке торгуется ниже уровня предыдущего значения. По состоянию на полдень курс американской валюты составлял 44,775–44,797 грн/доллар, а средний курс — 44,786 грн/доллар. Об этом свидетельствуют обновленные данные портала "Курс Украины".

По данным на 18 августа, на межбанковском рынке курс доллара снизился.

Курс валют на межбанковском рынке

Курс покупки снизился на 0,030 грн, до 44,775 грн/доллар, а курс продажи — на 0,018 грн, до 44,797 грн/доллар.

Средний курс тем временем снизился на 0,024 грн.

Евро также торгуется с понижением. На межбанке курс покупки составляет 51,810 грн/евро, продажи — 51,840 грн/евро, средний — 51,825 грн/евро.

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С начала обновления котировки снизились соответственно на 0,140 грн, 0,130 грн и 0,135 грн.

Какой курс основных валют установил НБУ

Национальный банк Украины на 18 августа установил официальный курс:

доллар США — 44,6938 грн/доллар;

евро — 51,8082 грн/евро;

польский злотый — 12,0279 грн/злотый;

чешская крона — 2,1411 грн/крона.

Межбанковские котировки доллара в настоящее время находятся примерно на 9 коп. выше официального курса НБУ. Для евро разница минимальна: средний курс на межбанке составляет 51,825 грн, тогда как официальный — 51,8082 грн.

Сколько стоит доллар, евро и злотый в банках

По состоянию на 12:25 средний курс в банках составлял:

доллар: покупка — 44,545 грн, продажа — 45,003 грн;

евро: покупка — 51,558 грн, продажа — 52,170 грн;

злотый: покупка — 11,569 грн, продажа — 12,158 грн.

Курс USDT к гривне в обменниках

Отдельно на рынке электронных валют формируется курс USDT (Tether) к гривне. По состоянию на 13:05 18 августа самые высокие котировки по данным мониторинга обменников составляли:

CashFlow.best — 45,19 грн за 1 USDT;

Dvizh.com — 45,16 грн;

EE-Crypto.com — 45,15 грн;

WinEXa Exchange — 45,15 грн;

BarskiyDvorObmen.com — 45,15 грн;

Payex24.com — 45,10 грн;

Bit100k.com — 45,10 грн;

Obmin.me — 45,06 грн;

M1.EX — 44,97 грн;

ObmenAt.co — 44,96 грн.

Отметим, что эти значения отражают предложения обменных пунктов именно по USDT TRC-20, поэтому их не следует отождествлять непосредственно с наличным курсом доллара или котировками межбанковского рынка. Данные мониторинга обновлены в 13:05.

Покупка или продажа валюты в обменных пунктах: советы потребителям

При выборе обменника следует также учитывать резерв, минимальную сумму операции и возможные комиссии, поскольку фактическая сумма обмена может варьироваться в зависимости от условий конкретного сервиса.

Добавим, что для потребителей курс продажи доллара в банках остается примерно на 21,6 коп. выше среднего курса на межбанковском рынке, тогда как евро в банках продается примерно на 34,5 коп. дороже.

Напомним, ранее "Фокус" сообщал, что выезд за границу для некоторых категорий украинцев может обернуться финансовыми проблемами.