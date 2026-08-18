Долар та євро пішли вниз: що показали обмінники і міжбанк сьогодні

Сьогодні долар та євро показали зниження на міжбанку. На Фокусі — свіжі котирування та курс НБУ.

На валютному ринку України 18 серпня долар на міжбанку торгується нижче за рівні попереднього значення. Станом на полудень курс американської валюти становив 44,775–44,797 грн/долар, а середній курс — 44,786 грн/долар. Про це свідчать оновлені дані порталу "Курс України".

За даними на 18 серпня, на міжбанківському ринку долар подешевшав.

Курс валют на міжбанку

Курс купівлі знизився на 0,030 грн, до 44,775 грн/долар, а продажу — на 0,018 грн, до 44,797 грн/долару.

Середній курс тим часом зменшився на 0,024 грн.

Євро також торгується з пониженням. На міжбанку курс купівлі становить 51,810 грн/євро, продажу — 51,840 грн/євро, середній — 51,825 грн/євро.

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Від початку оновлення котирування знизилися відповідно на 0,140 грн, 0,130 грн та 0,135 грн.

Який курс основних валют встановив НБУ

Національний банк України на 18 серпня встановив офіційний курс:

долар США — 44,6938 грн/долар;

євро — 51,8082 грн/євро;

польський злотий — 12,0279 грн/злотий;

чеська крона — 2,1411 грн/крона.

Міжбанківські котирування долара наразі перебувають приблизно на 9 коп. вище за офіційний курс НБУ. Для євро різниця є мінімальною: середній курс на міжбанку становить 51,825 грн, тоді як офіційний — 51,8082 грн.

Скільки коштує долар, євро і злотий в банках

Станом на 12:25 середній курс у банках становив:

долар: купівля — 44,545 грн, продаж — 45,003 грн;

євро: купівля — 51,558 грн, продаж — 52,170 грн;

злотий: купівля — 11,569 грн, продаж — 12,158 грн.

Курс USDT до гривні в обмінниках

Окремо на ринку електронних валют формується курс USDT (Tether) до гривні. Станом на 13:05 18 серпня найвищі котирування за даними моніторингу обмінників становили:

CashFlow.best — 45,19 грн за 1 USDT;

Dvizh.com — 45,16 грн;

EE-Crypto.com — 45,15 грн;

WinEXa Exchange — 45,15 грн;

BarskiyDvorObmen.com — 45,15 грн;

Payex24.com — 45,10 грн;

Bit100k.com — 45,10 грн;

Obmin.me — 45,06 грн;

M1.EX — 44,97 грн;

ObmenAt.co — 44,96 грн.

Зазначимо, що ці значення демонструють пропозиції обмінних пунктів саме для USDT TRC-20, тому їх не варто ототожнювати безпосередньо з готівковим курсом долара чи котируваннями міжбанку. Дані моніторингу оновлені о 13:05.

Купівля чи продаж валюти в обмінниках: поради споживачам

Під час вибору обмінника варто також враховувати резерв, мінімальну суму операції та можливі комісії, оскільки фактична сума обміну може відрізнятися залежно від умов конкретного сервісу.

Додамо, що для споживачів курс продажу долара в банках залишається приблизно на 21,6 коп. вищим за середній курс на міжбанку, тоді як банківський євро продається приблизно на 34,5 коп. дорожче.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що виїзд за кордон для деяких категорій українців може обернутися фінансовими проблемами.